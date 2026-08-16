Frühes Tor und viele Chancen SC Idar-Oberstein dominiert beim VfR Grünstadt Sascha Nicolay 16.08.2026, 08:32 Uhr

i Da kommt Freude auf: Der SC Idar-Obersstein hat den VfR Grünstadt 3:0 geschlagen und damit innerhalb einer Woche zum dritten Mal gewonnen. Stefan Ding

Ein glänzender Start bildete die Grundlage zum klaren Erfolg des SC Idar-Oberstein beim VfR Grünstadt. Die Mannschaft der Trainer Christian Henn und Stephan Holländer machte es allerdings etwas spannender als nötig.

Der SC Idar-Oberstein hat nachgelegt und steht nach drei Spieltagen in der Fußball-Verbandsliga nun bei sechs Punkten. Bei Aufsteiger VfR Grünstadt machten die Idarer zeitweilig einen Klassenunterschied deutlich und gewannen vor einer Minikulisse – offiziell waren 50 Zuschauer am Platz – 3:0 (1:0).







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