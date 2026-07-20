25 Feldspieler für zwei Teams
SC Idar-Oberstein beim Stadionfest mit knappem Kader
Wie im Urlaub durften sich die Zuschauer beim Stadionfest des SC Idar-Oberstein fühlen, doch sie sahen auch, dass der Spielerkad
Wie im Urlaub durften sich die Zuschauer beim Stadionfest des SC Idar-Oberstein fühlen, doch sie sahen auch, dass der Spielerkader für zwei Mannschaften äußerst eng gestrickt ist.
Stefan Ding

Zum ersten Mal spielte der SC Idar-Oberstein mit seinen beiden aktiven Mannschaften an einem Tag – und es war prompt offensichtlich, dass der Spielerkader dafür sehr dünn ist. Die Trainer beschwichtigen allerdings.

Lesezeit 2 Minuten
Einen tiefen Einblick in sein Konzept, aus einem gemeinsamen Spielerkader zwei Teams zu speisen, gewährte der SC Idar-Oberstein bei seinem Stadionfest im Haag. Erstmals in dieser Vorbereitung lief der SC mit zwei Mannschaften an einem Tag auf. Nacheinander spielten das Verbandsliga-Team gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg und die Landesliga-Equipe gegen Bezirksligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach.
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