25 Feldspieler für zwei Teams SC Idar-Oberstein beim Stadionfest mit knappem Kader Sascha Nicolay 20.07.2026, 00:02 Uhr

i Wie im Urlaub durften sich die Zuschauer beim Stadionfest des SC Idar-Oberstein fühlen, doch sie sahen auch, dass der Spielerkader für zwei Mannschaften äußerst eng gestrickt ist. Stefan Ding

Zum ersten Mal spielte der SC Idar-Oberstein mit seinen beiden aktiven Mannschaften an einem Tag – und es war prompt offensichtlich, dass der Spielerkader dafür sehr dünn ist. Die Trainer beschwichtigen allerdings.

Einen tiefen Einblick in sein Konzept, aus einem gemeinsamen Spielerkader zwei Teams zu speisen, gewährte der SC Idar-Oberstein bei seinem Stadionfest im Haag. Erstmals in dieser Vorbereitung lief der SC mit zwei Mannschaften an einem Tag auf. Nacheinander spielten das Verbandsliga-Team gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg und die Landesliga-Equipe gegen Bezirksligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach.







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