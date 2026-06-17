Sauter und Heiler sind fix SC Idar-Oberstein bedient sich bei der SV Elversberg Sascha Nicolay 17.06.2026, 14:47 Uhr

i Der Vorstand des SC Idar-Oberstein nimmt seine beiden Neuzugänge in die Mitte. Marion Milisenda und Christian Schwinn freuen sich über die Unterschriften von Luca Heiler (Zweiter von links) und Luca Sauter. Christian Enck

Für jeweils zwei Jahre haben zwei Akteure der U19 der SV Elversberg im Haag unterschrieben. SC-Trainer Marco Reich ist begeistert von beiden Spielern und vergleicht einen von ihnen sogar mit einer Ikone des FC Bayern München.

Dass Luca Heiler und Luca Sauter in der kommenden Saison für den SC Idar-Oberstein auflaufen werden, ist schon länger klar, doch nun haben die beiden Akteure, die in der vergangenen Saison für die U19 der SV Elversberg gespielt haben, auch ihre Verträge unterzeichnet.







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