Für jeweils zwei Jahre haben zwei Akteure der U19 der SV Elversberg im Haag unterschrieben. SC-Trainer Marco Reich ist begeistert von beiden Spielern und vergleicht einen von ihnen sogar mit einer Ikone des FC Bayern München.
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Dass Luca Heiler und Luca Sauter in der kommenden Saison für den SC Idar-Oberstein auflaufen werden, ist schon länger klar, doch nun haben die beiden Akteure, die in der vergangenen Saison für die U19 der SV Elversberg gespielt haben, auch ihre Verträge unterzeichnet.