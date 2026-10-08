Spannendes 3:3 gegen Bedesbach SC Idar II pendelt zwischen Pennen und Umbiegen Sascha Nicolay 08.10.2026, 10:02 Uhr

i Jan-Uwe Audri (vorne) gelaang der 1:2-Anschlusstreffer für den SC Idar-Oberstein II gegen den TuS Bedesbach-Patersbach. Am Ende mussten sich die Idarer mit eineem 3:3 begnügen, obwohl sie zwischenzeitlich maal 3:2 vorne lagen. Michael Greber

Ein Wechselbad der Gefühle bereitete sich der SC Idar-Oberstein II im Landesliga-Duell mit dem TuS Bedesbach-Patersbach. Das 3:3, das am Ende stand, war dann irgendwie ärgerlich.

Den Sieg einigermaßen leichtfertig verschenkt hat die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in ihrem Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den TuS Bedesbach-Patersbach. 3:3 (1:2) endete die Begegnung, in der das SC-Team zunächst einen 0:2-Rückstand umbog, um dann doch noch den Ausgleich zu kassieren.







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