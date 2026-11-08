Eine Autopanne sorgte für Schweißperlen auf der Stirn von Weinsheims Spielertrainer Luca Redschlag, doch der Tag beim SC Idar-Oberstein II endete für seine Mannschaft gut.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hätte es gereicht, wenn sich der SC Idar-Oberstein II und die SG Weinsheim darauf geeinigt hätten, ihre Partie in der Fußball-Landesliga erst mit der 46. Minute beginnen zu lassen. Die erste Halbzeit hätte man sich getrost schenken können, denn es passierte eigentlich nichts und folgerichtig hieß es auch beim Seitenwechsel 0:0.