4:1-Sieg für Redschlags Team
SC Idar II ohne Drive, SG Weinsheim wild und gut
Luca Redschlag durfte nach dem Spiel auf dem Kunstrasen im Idarer Haag zufrieden lächeln. Der Spielertrainer der SG Weinsheim ha
Luca Redschlag durfte nach dem Spiel auf dem Kunstrasen im Idarer Haag zufrieden lächeln. Der Spielertrainer der SG Weinsheim hatte getroffen und mit seiner Mannschaft einen 4:1-Sieg eingefahren.
Sascha Nicolay

Eine Autopanne sorgte für Schweißperlen auf der Stirn von Weinsheims Spielertrainer Luca Redschlag, doch der Tag beim SC Idar-Oberstein II endete für seine Mannschaft gut.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hätte es gereicht, wenn sich der SC Idar-Oberstein II und die SG Weinsheim darauf geeinigt hätten, ihre Partie in der Fußball-Landesliga erst mit der 46. Minute beginnen zu lassen. Die erste Halbzeit hätte man sich getrost schenken können, denn es passierte eigentlich nichts und folgerichtig hieß es auch beim Seitenwechsel 0:0.
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