Der SC Idar-Oberstein II bot eine gute Leistung gegen den SV Morlautern in der Fußball-Landesliga, machte sich das Leben auf dem heißen Kunstrasen im Haag aber selbst schwer.
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Einen letztlich souveränen 4:1(1:0)-Heimsieg gegen den SV Morlautern feierte die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein bei ihrer Heimpremiere in der Fußball-Landesliga. Angefeuert von den nach ihrem Sieg gegen Dudenhofen freudentrunkenen Akteuren des ersten Teams, spielten sich die Idarer jede Menge bester Chancen heraus und liefen plötzlich doch Gefahr, in die Röhre zu schauen.