Aufatmen beim SC Idar-Oberstein. Gegen den FV Dudenhofen gelang im ersten Heimspiel ein Sieg. Damit reagierten die Idarer auf den Rücktritt von marco Reich mit dem Gewinn eines Dreiers.
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Der SC Idar-Oberstein hat das erste Spiel nach dem Rücktritt von Marco Reich als Cheftrainer gewonnen. 355 Zuschauer sahen im Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen 2:1-Sieg der Gastgeber in der Fußball-Verbandsliga gegen den FV Dudenhofen.Der Mitabsteiger aus der Oberliga spielte gefälliger und ballsicherer, aber der SC hielt kämpferisch dagegen und siegte am Ende aufgrund der Mehrzahl der Möglichkeiten zwar glücklich, aber nicht unverdient.