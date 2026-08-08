2:1 gegen FV Dudenhofen SC Idar gewinnt Spiel eins nach Marco Reich Sascha Nicolay 08.08.2026, 19:47 Uhr

i Schon in Baumholder verwandelte Florian Zimmer einen Elfmeter, jetzt traf er gegen Dudenhofen wieder vom Punkt und sicherte dem SC Idar so den Sieg. Stefan Ding

Aufatmen beim SC Idar-Oberstein. Gegen den FV Dudenhofen gelang im ersten Heimspiel ein Sieg. Damit reagierten die Idarer auf den Rücktritt von marco Reich mit dem Gewinn eines Dreiers.

Der SC Idar-Oberstein hat das erste Spiel nach dem Rücktritt von Marco Reich als Cheftrainer gewonnen. 355 Zuschauer sahen im Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen 2:1-Sieg der Gastgeber in der Fußball-Verbandsliga gegen den FV Dudenhofen.Der Mitabsteiger aus der Oberliga spielte gefälliger und ballsicherer, aber der SC hielt kämpferisch dagegen und siegte am Ende aufgrund der Mehrzahl der Möglichkeiten zwar glücklich, aber nicht unverdient.







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