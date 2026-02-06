Wintercup des TuS Hackenheim SC Idar bestreitet das Finale gegen die SG Eintracht Sascha Nicolay 06.02.2026, 11:58 Uhr

i Marco Reich und sein SC Idar-Oberstein stehen im Finale des Wintercups des TuS Hackenheim. Gegner am Sonntag ist Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach. Jörg Niebergall

Der FC Schmittweiler/Callbach und Gastgeber TuS Hackenheim haben ihre Haut im Halbfinale des Wintercups teuer verkauft. Schmittweiler unterlag der SG Eintracht knapp, und Hackenheim verdiente sich ein Lob von Marco Reich, dem Trainer des SC Idar.

Die Favoriten stehen im Finale. Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach und Oberligist SC Idar-Oberstein bestreiten am Sonntag (16 Uhr) das Endspiel des Fußball-Wintercups des TuS Hackenheim. Die Eintracht setzte sich im Halbfinale 3:2 gegen den FC Schmittweiler-Callbach durch, und der SC Idar bezwang Gastgeber Hackenheim 3:1.







