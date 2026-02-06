Der FC Schmittweiler/Callbach und Gastgeber TuS Hackenheim haben ihre Haut im Halbfinale des Wintercups teuer verkauft. Schmittweiler unterlag der SG Eintracht knapp, und Hackenheim verdiente sich ein Lob von Marco Reich, dem Trainer des SC Idar.
Die Favoriten stehen im Finale. Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach und Oberligist SC Idar-Oberstein bestreiten am Sonntag (16 Uhr) das Endspiel des Fußball-Wintercups des TuS Hackenheim. Die Eintracht setzte sich im Halbfinale 3:2 gegen den FC Schmittweiler-Callbach durch, und der SC Idar bezwang Gastgeber Hackenheim 3:1.