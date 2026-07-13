VfR Baumholder nur remis Ruppenthal will das 2:2 nicht überbewerten Olaf Paare 13.07.2026, 14:42 Uhr

i Schaut genau hin: Das Trainerteam des VfR Baumholder mit (von links) Felix Ruppenthal, Dennis Kaucher und Andreas Forster. Stefan Ding

Eine Vorbereitung ist von Schwankungen durchzogen. Das musste nun auch der VfR Baumholder in Schwollen feststellen.

Gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach kam Fußball-Verbandsligist VfR Baumholder in einem Sportfestspiel in Schwollen nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. „Das Ergebnis und die Spielweise waren für den aktuellen Vorbereitungsstand nicht zufriedenstellend. Aber wir haben unsere ersten beiden guten Testspiele nicht überbewertet, und deshalb machen wir das auch mit dieser Partie nicht“, erklärte Felix Ruppenthal, gemeinsam mit Dennis Kaucher neuer Trainer der ...







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