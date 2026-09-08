Zweite englische Woche in Folge für den VfR Baumholder, der zunehmend auf dem Zahnfleisch geht. Am Mittwochabend gastiert auch noch der Spitzenreiter aus Mainz im Westrich.
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Nach dem Doppelpack gegen die SG Hüffelsheim ist für den VfR Baumholder der Blick nach vorne gerichtet. Auf das 0:3 im Verbandspokal folgte gegen den aufstrebenden Klub eine 1:4-Niederlage in der Fußball-Verbandsliga. Bereits am Mittwoch um 20 Uhr wartet die nächste Aufgabe: Dann empfängt der VfR den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TuS Marienborn.