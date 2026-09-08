TuS Marienborn in Baumholder Ruppenthal fordert gegen Spitzenreiter mehr Willen ein Florian Unckrich 08.09.2026, 10:00 Uhr

i Umzingelt: Der Baumholderer Kapitän Marius Gedratis (grünes Trikot) muss sich in Hüffelsheim spielerisch befreien. Die Szene beobachten Henri Schneider (rechts) und David Bauer. Klaus Castor

Zweite englische Woche in Folge für den VfR Baumholder, der zunehmend auf dem Zahnfleisch geht. Am Mittwochabend gastiert auch noch der Spitzenreiter aus Mainz im Westrich.

Nach dem Doppelpack gegen die SG Hüffelsheim ist für den VfR Baumholder der Blick nach vorne gerichtet. Auf das 0:3 im Verbandspokal folgte gegen den aufstrebenden Klub eine 1:4-Niederlage in der Fußball-Verbandsliga. Bereits am Mittwoch um 20 Uhr wartet die nächste Aufgabe: Dann empfängt der VfR den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TuS Marienborn.







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