Rückschläge steckt der FC Schmittweiler locker weg

Der November ist für den FC Schmittweiler aufgrund vieler Spiele gegen Kontrahenten auf Augenhöhe ein extrem wichtiger Monat und bisher auch ein sehr erfolgreicher: Die SF Bundenthal besiegte das Team mit 4:1.
Das letzte Hinrunden-Spiel des FC Schmittweiler-Callbach in der Fußball-Landesliga stand sinnbildlich für den Verlauf der bisherigen Spielzeit. Der FCS musste Rückschläge wegstecken, packte aber viel Kampfgeist und fußballerische Klasse aus und beendete die Partie mit einem Erfolgserlebnis.