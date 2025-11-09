Mit 4:1 zu 23 Punkten Rückschläge steckt der FC Schmittweiler locker weg 09.11.2025, 12:54 Uhr

i Jubel im Schmittweilerer Nebel: Die FCS-Spieler (von rechts) Milan Klein, Jeff Renner, Justus Rech, Torschütze Yannick Naujoks und Christian Rech feiern das 2:1 gegen die SF Bundenthal. Klaus Castor

Der November ist für den FC Schmittweiler aufgrund vieler Spiele gegen Kontrahenten auf Augenhöhe ein extrem wichtiger Monat und bisher auch ein sehr erfolgreicher: Die SF Bundenthal besiegte das Team mit 4:1.

Das letzte Hinrunden-Spiel des FC Schmittweiler-Callbach in der Fußball-Landesliga stand sinnbildlich für den Verlauf der bisherigen Spielzeit. Der FCS musste Rückschläge wegstecken, packte aber viel Kampfgeist und fußballerische Klasse aus und beendete die Partie mit einem Erfolgserlebnis.







