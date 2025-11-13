Schlusslicht in Hackenheim Rückrunde startet mit einem Schlüsselspiel 13.11.2025, 12:53 Uhr

i Grätsche: Der Hackenheimer Felix Hadamitzky (weißes Trikot) klärt vor dem Winterbacher Emilio Becker. Klaus Castor

Zweites Heimspiel in Folge gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Der TuS Hackenheim möchte sich über die Partien am Felseneck Luft nach unten verschaffen.

Das erste Rückrundenspiel ist für den TuS Hackenheim direkt mal ein Schlüsselspiel. Am Felseneck kreuzt am Sonntag um 15.30 Uhr der Tabellenletzte, der SV Hinterweidenthal, auf. Mit einem Sieg könnten die Hackenheimer nicht nur einen Kontrahenten distanzieren, sie hätten sich im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga auch erst einmal Luft verschafft.







