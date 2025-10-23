TuS Rüssingen in Schmittweiler Rückkehr der Routiniers beruhigt Yasar 23.10.2025, 11:26 Uhr

i Voller Einsatz: Der Schmittweilerer Akif Besler (rotes Trikot) stemmt sich gegen den Baumholderer Lucas. Stefan Ding

Den unteren Tabellennachbarn auf Abstand halten – das ist das Ziel des FC Schmittweiler-Callbach in seinem Heimspiel am Sonntag.

Murat Yasar ist kein Statistikfreund, wie er klarstellt. Doch natürlich hat der Trainer des FC Schmittweiler-Callbach die Landesligatabelle im Blick und weiß, dass seinen Fußballern eine richtungsweisende Partie bevorsteht. „Es ist alles super eng. Gewinnst du zwei Spiele, dann bist du plötzlich Dritter, verlierst du, bist du Vorletzter“, sagt Yasar mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den TuS Rüssingen.







Artikel teilen

Artikel teilen