Philipp Schreier neuer Keeper Rückhalt Marco Klein hat den VfR Baumholder verlassen Sascha Nicolay 02.01.2026, 16:27 Uhr

i Auf ihn kann sich der VfR Baumholder in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr stützen. Torwart Marco Klein ist zur SG Marpingen/Urexweiler zurückgewechselt. Stefan Ding

Zwei Abgänge verzeichnet der VfR Baumholder in der Winterpause. Neben Keeper Marco Klein hat ein Feldspieler den Verein verlassen. Für den Schlussmann hat Spartenleiter Matthias Dingert aber schon einen Nachfolger gefunden.

Mit leicht verändertem Kader wird der VfR Baumholder in die zweite Saisonhälte der Fußball-Landesliga gehen. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Christian Schübelin muss in der Winterpause zwei Abgänge verkraften und verzeichnet einen Zugang.Die Torwartfrage hat den VfR Baumholder und seinen sportlichen Leiter Matthias Dingert wieder beschäftigt.







Artikel teilen

Artikel teilen