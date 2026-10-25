Junger SC Idar II überzeugt Ruben Strack und Lenny Becker stechen heraus Sascha Nicolay 25.10.2026, 12:48 Uhr

i Lennard Becker (Zweiter von links) bereitete zwei Tore für seinen SC Idar-Oberstein II vor und traf einmal selbst. Geschenkt, dass er beim 5:2-Sieg gegen die TSG Trippstadt auch einen Elfmeter verursachte. Joachim Hähn

Mit 26 Jahren war Jan-Uwe Audri diesmal der mit Abstand älteste Spieler des SC Idar-Oberstein II. Die blutjunge zweite SC-Mannschaft bot beim 5:2 gegen die TSG Trippstadt eine überzeugende Leistung.

Eine tolle Leistung lieferte die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Landesliga auf dem heimischen Kunstrasen im Haag ab. Mit vier aktuellen A-Jugendlichen und drei Akteuren, die gerade erst dem A-Junioren-Alter entwachsen sind, sowie mit Colin Fuchs und Joshua Kleis zwei jungen Akteuren, die unmittelbar zuvor noch bei der 2:3-Niederlage des Verbandsliga-Teams gegen Waldalgesheim aufgelaufen waren, bezwang das von Frank Vogt ...







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