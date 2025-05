In Shinji Okazaki gab ein ehemaliger Weltklasse-Spieler seine Visitenkarte im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion ab. Und es wird ihm gefallen haben an der Nahe, schließlich gewann er mit Basara Mainz mit 5:1 gegen die Eintracht.

Vier Hinausstellungen und fünf Gegentore – Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach erlebte einen wilden Fußballnachmittag beim 1:5 (1:1) gegen den FC Basara Mainz. „So wild habe ich das gar nicht empfunden. Es war eigentlich ein ganz normales Spiel, in dem einige meiner Spieler mit Blick auf die neue Runde geerdet wurden“, sagte SGE-Trainer Thorsten Effgen und fügte an: „Einige glauben, nächste Saison ist mehr möglich für uns, aber in diesem Spiel wurde klar, welche Perspektiven beispielsweise der FC Basara in der neuen Runde besitzt.“

Die Mainzer agierten hellwach. In beiden Hälften markierten sie direkt nach dem Anstoß einen Treffer. Das 1:0 erzielte Seiya Nagao (1.). Nach einer Viertelstunde fing sich die Eintracht. „Ab der 15. Minute war das durchaus ein passables Heimspiel von uns“, erklärte Effgen. Aller guten Ausgleichschancen waren drei: Nachdem Malik Schäfer und Deniz Darcan vergeben hatten, traf Gianni Auletta (35.) zum 1:1.

Ein Unterschied: Basara nutzt Chancen eiskalt aus

Direkt vor der Pause schaltete die Eintracht klasse um, doch die Flanke auf den einschussbereiten Jan Wingenter geriet zu ungenau. „Eine sehr ähnliche Aktion nutzen die Mainzer direkt nach der Pause zum 2:1. Basara war eiskalt im Ausnutzen der Chancen, das war ein Unterschied“, analysierte Effgen. Nagao (47.) war erneut der Torschütze.

Der Treffer fiel bei zehn gegen zehn, da Sebastian Baumann und ein Mainzer kurz vor dem Wechsel eine Zeitstrafe erhalten hatten. Weiter ging es mit den Hinausstellungen direkt nach dem 1:2. Auletta bekam zehn Minuten aufgebrummt, erkundigte sich beim Unparteiischen nach der Rechtmäßigkeit der Hinausstellung und bekam die Rote Karte gezeigt (52.). „Diese Rote Karte hat etwas mit meiner Mannschaft gemacht. Die Hitze und der disziplinierte und laufstarke Gegner. Da war irgendwie allen klar, dass es nun ganz schwer wird“, sagte Effgen.

Trio sagte kurzfristig ab

Gute 20 Minuten lang hielten die dezimierten Bad Kreuznacher das Spiel noch offen, ehe ein Handelfmeter, den Yuya Okuda verwandelte (75.), die Partie entschied. Taiga Ishida (79.) und Mikail Ünal (84.) legten nach, sodass Effgen seinem Gegenüber Shinji Okazaki zum Sieg gratulieren musste. „Ein ganz feiner Mensch, es gab einen Small Talk und Shakehands. Er war nach dem Ergebnis natürlich entspannt“, berichtete Effgen über den Umgang mit der japanischen Mainz-05-Legende. Am Ende waren die Bad Kreuznacher übrigens nur noch zu neunt auf dem Feld, da Darcan (85.) eine weitere Zeitstrafe erhielt.

Die Eintracht hatte wieder einmal mit kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Mika Brunswig, Levi Mukamba und Felix Basting sagten ab. Für Basting stand Fabian Haas im Kasten. „Das sollte aber keine Ausrede sein, wir hatten elf Mann auf dem Platz“, erklärte Effgen.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Haas – Wingenter (60. Akcan), Blenske, Kreuznacht, Tüysüz – Baumann – Molnar (65. Celebi), Schäfer (76. T. Auletta) – Strunk – Darcan, G. Auletta.

So geht’s weiter: am Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr, gegen TuS Marienborn.