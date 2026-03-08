Hüffelsheimer siegen auswärts
Rosenbaums Verletzung überschattet Dreier
Starkes Doppel: Der Hüffelsheimer Johann Frisch (links) trifft in Pirmasens auf Vorlage von Nik Rosenbaum. Der Vorlagengeber muss später aber verletzt raus.
Edgar Daudistel

Drittes Spiel im Jahr 2026, dritter Sieg – es läuft für die SG Hüffelsheim, die in Pirmasens auch von zahlreichen Dezimierungen beim Gegner profitierte.

Die drei Punkte, die der 1:0 (1:0)-Erfolg beim FK Pirmasens II einbrachte, waren für den Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim teuer erkauft. Mitte der ersten Hälfte verletzte sich Nik Rosenbaum schwer am Knie. „Er ist sehr betrübt, es fühlt sich überhaupt nicht gut für ihn an“, erklärte SGH-Trainer André Weingärtner, der Rosenbaum nach seinen starken Auftritten als „absoluten Unterschiedsspieler“ bezeichnet hatte.

