FCS erwartet Lieblingsgegner Romain Barraud sorgt nach Comeback für frischen Wind Olaf Paare 16.04.2026, 14:34 Uhr

i Voller Einsatz: Christian Rech (rotes Trikot) geht als Kapitän mit gutem Beispiel voran. Klaus Castor

Die Vielspieler des FC Schmittweiler haben erstmals seit längerer Zeit eine normale Trainingswoche, um sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Mal sehen, ob sich das im Heimspiel gegen den SV Rodenbach auszahlt.

Der SV Rodenbach ist der Lieblingsgegner des FC Schmittweiler-Callbach. Seit dem Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga hat der FCS alle drei Partien mit einem Torverhältnis von 11:3 gewonnen. Folgt am Sonntag um 15.15 Uhr der vierte Streich?Der würde im Kampf um den Klassenverbleib helfen.







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