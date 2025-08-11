Direkt an der Grenze zum Kreis Birkenfeld wird bekanntlich auch hochklassig Fußball gespielt. Der FC Freisen ist Neuling in der Verbandsliga Saar und hat sich im zweiten Spiel bereits seinen zweiten Sieg geangelt. Die Rheinlandliga öffnete am Wochenende ihre Tore zur neuen Saison, und der FV Hunsrückhöhe Morbach startete gleich mit einem Dreier.

FV Hunsrückhöhe Morbach – Spvgg Wirges 2:0 (0:0). Der Aufsteiger aus Wirges hielt sich nicht schlecht in Morbach. Vor allem in der ersten Halbzeit bot der frühere Oberligist den Gastgebern durchaus Paroli geboten. „Ich würde sagen, wir waren da sogar einen Tick besser“, fand Sven Baldus, der Wirgeser Trainer. Nach Wiederanpfiff schaffte es seine Mannschaft allerdings nicht mehr, an die Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Der Treffer zum 1:0 durch Philip Meeth nach 67 Minuten war ein Stück weit folgerichtig: Bei einem zunächst abgewehrten Schuss stand er goldrichtig und konnte problemlos einschieben. Die Gastgeber entschieden die Partie nach einem langen Ball in die Spitze. Morbachs Sebastian Schell entschied das Laufduell gegen einen EGC-Abwehrspieler für sich, setzte seinen Körper clever ein und schob den Ball an Schlussmann Marius Schröder vorbei zum 2:0 ins Tor (80.). Die Partie war entschieden, weil es die Gäste nicht mehr schafften, den Schalter umzulegen, weil Morbach über die bessere Physis verfügte.

FC Palatia Limbach II – FC Freisen 1:4 (0:1). Ex-Baumholderer entschieden die Begegnung wieder einmal zugunsten der Freisener. Die Mannschaft von Coach Sascha Schnell ging durch Patric Clos 1:0 in Führung (37.). Palatia Limbach glich ziemlich spät erst aus. David Hary netzte zum 1:1 (74.). Doch dann kam der Ex-Kapitän des VfR Baumholder zum Zug. Robin Sooß war innerhalb von drei Minuten zweimal zur Stelle und schoss den FC Freisen 3:1 in Front (80., 83.). Martin Mukah Kwende erhöhte per Elfmeter (90.+6).