Ohne Danny Lutz in Bedesbach Reifeprüfung vor 500 Zuschauern für den VfR Baumholder 06.11.2025, 12:20 Uhr

i Auf die Klasse von Torhüter Marco Klein kann es durchaus ankommen, wenn der VfR Baumholder am Sonntag beim TuS Bedesbach-Patersbach bestehen will. Stefan Ding

„Der TuS Bedesbach-Patersbach ist ein heißes Pflaster“, sagt Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder vor dem Gastspiel beim Aufsteiger. Tatsächlich wird wohl eine der heißesten Partien der Landesligasaison dort am Sonntag angepfiffen.

Das wird ein ganz glühend heißes Ding für den VfR Baumholder. Am Sonntag (16.30 Uhr) gastiert die Mannschaft um Trainer Christian Schübelin beim TuS Bedesbach-Patersbach auf dem Bedesbacher Rasenplatz. „Die erwarten 500 Zuschauer gegen uns“, erzählt Schübelin.







