Reifeprüfung vor 500 Zuschauern für den VfR Baumholder

„Der TuS Bedesbach-Patersbach ist ein heißes Pflaster“, sagt Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder vor dem Gastspiel beim Aufsteiger. Tatsächlich wird wohl eine der heißesten Partien der Landesligasaison dort am Sonntag angepfiffen.
Lesezeit 2 Minuten
Das wird ein ganz glühend heißes Ding für den VfR Baumholder. Am Sonntag (16.30 Uhr) gastiert die Mannschaft um Trainer Christian Schübelin beim TuS Bedesbach-Patersbach auf dem Bedesbacher Rasenplatz. „Die erwarten 500 Zuschauer gegen uns“, erzählt Schübelin.