Die Marke von 40 Punkten hat die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied auf bemerkenswerte Art und Weise erreicht. Der Fußball-Landesligist gewann beim SV Rodenbach mit 5:1 (1:1) und stellte einmal mehr seine Qualitäten als Umschaltmannschaft unter Beweis.

„So lange es rechnerisch noch nicht sicher ist, sollten wir den Klassenverbleib noch nicht ausrufen. Aber 40 Punkte sollten eigentlich reichen, das müsste es gewesen sein. Zumal die Konkurrenz ja auch noch gegeneinander spielt“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr. Und angesichts der aktuellen Form erscheint es auch sehr unwahrscheinlich, dass es bei fünf ausstehenden Spielen bei 40 Meisenheimer Punkten bleibt. „Im Kalenderjahr 2025 zeigt meine Mannschaft sehr, sehr gute Auftritte“, hat Bohr erfreut festgestellt. Und dazu gehörte zweifelsohne auch das Spiel in Rodenbach, das der Trainer als „reife Leistung“ bezeichnete.

„Leon und Filip sind auf dem Papier Sechser, aber sie sollen auch bewusst immer nach vorne stoßen.“

Jens Bohr

Reif deshalb, weil die Meisenheimer taktisch sehr geschickt agierten. Sie überließen den Rodenbachern zwar mehr Ballanteile, verdichteten aber die Räume vor dem Tor, sodass die Gastgeber sich kaum Chancen erspielten. Zudem schalteten die Meisenheimer immer wieder gut um. Das erste Mal bereits nach fünf Minuten, als Leon Bock eine Hereingabe von Nico Praß zum 1:0 nutzte.

Die Vorstellung der Meisenheimer war auch aus weiteren Gründen als reif zu bewerten, dazu gehörte der Umgang mit Rückschlägen. So kassierte die SGM das 1:1 durch Jonathan Toco in der 45. Minute. „Das löste aber keine Schockwelle bei uns aus“, sagte Bohr. Die Rodenbacher kamen zudem mit viel Power aus der Kabine, doch Filip Höft erstickte die Hoffnungen der Gastgeber im Keim. Nach einem Ballgewinn wurde schnell über die Außen angegriffen, den dritten SGM-Abschlussversuch nutzte Höft zum 2:1 (52.). Damit waren beide zentrale Mittelfeldspieler erfolgreich. „Leon und Filip sind auf dem Papier Sechser, aber sie sollen auch bewusst immer nach vorne stoßen“, sagte Bohr.

Mit viel Leidenschaft die Unterzahl überstanden

Laurenz Fach (57.) legte per vergleichbarem Angriff wie beim 2:1 das 3:1 nach. Zwei Minuten später musste Pascal Mohr nach einem Handspiel vom Feld. Doch auch die Zehn-Minuten-Strafe überstanden die Gäste. „Speziell in der Unterzahl haben die Jungs mit viel Leidenschaft das Remis verteidigt“, lobte Bohr den Einsatz seines Teams. Es folgte auch noch eine Prise Kaltschnäuzigkeit bei sich bietenden Kontergelegenheiten. Sehenswert, wie früh Fach mit einem überlegten Schuss aus 25 Metern eine Eins-gegen-eins-Situation vor dem Torwart zum 4:1 (85.) löste. Eine Minute später gelang Alex Tiedtke der Endstand. „Ich fand, die Rodenbacher haben gar nicht schlecht gespielt, aber unsere Fünferkette hat konsequent gearbeitet, und auch die Momente nach vorne waren sehr gut“, bilanzierte Bohr.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Michael (68. Secker), P. Mohr (72. Mau. Lörsch), Maurer, H. Hautz, Wurdel – Fach, Bock, Höft, Praß (74. Schneider) – Tiedtke.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, in Meisenheim gegen den SV Nanzdietschweiler.