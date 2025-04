Nein, ein Spaziergang war das nicht für die SG Hüffelsheim in Rieschweiler. Doch am Ende machte es der Meisterschaftsaspirant beim Team von Weltmeister Erik Durm deutlich.

Die SG Hüffelsheim bleibt auf Meisterkurs in der Fußball-Landesliga. Von diesem ließ sie sich auch von der SG Rieschweiler nicht abbringen, gewann das schwere Auswärtsspiel mit 5:1 (2:0).

„Ergebnis super, Spiel super. Wir sind sehr zufrieden“, freute sich SGH-Trainer André Weingärtner. Er fügte an: „Das war keine leichte Sache. Die Rieschweilerer haben eine junge, gute Mannschaft. Wir sind aber wie Männer aufgetreten, haben auch mal hart gespielt und die Zweikämpfe dominiert.“ Zudem zündete Tim Reidenbach mal wieder seinen Toreturbo. Er schoss die Hüffelsheimer mit 2:0 (18., 34.) in Führung. „Das waren Pingpong-Tore, die Tim erzielt, weil er auch nach Ballverlusten in den Situationen drinbleibt, nicht abschaltet. Er wollte diese Tore unbedingt erzielen“, lobte Weingärtner und fügte an: „Das Spiel lebte von vielen Eins-gegen-eins-Situationen auf dem ganzen Feld. Das kam uns entgegen, weil wir uns da oft durchsetzen konnten.“

„Das Tor kam nicht von ungefähr, weil sich Mosti in der zweiten Hälfte gesteigert hat. Das Tor tut ihm sicher gut.“

André Weingärtner über Mostafa El-Haiwan

Reidenbach traf nicht nur, er wurde in der 65. Minute auch rüde von den Beinen geholt, Tim Müller versenkte den fälligen Strafstoß. Zuvor hatten die Gäste aber eine heiße Phase überstehen müssen. Die SG Rieschweiler verkürzte durch Luis Neumüller (47.) und drängte auf mehr. Doch die Hüffelsheimer schüttelten sich und gewannen die Spielkontrolle zurück. Hintenraus wurde es dann sogar deutlich. In Minute 77 beendete Mostafa El-Haiwan seine Torflaute. „Das Tor kam nicht von ungefähr, weil sich Mosti in der zweiten Hälfte gesteigert hat. Das Tor tut ihm sicher gut“, sagte Weingärtner. Müller sorgte nach Vorarbeit von Nikolai Staub noch für den 5:1-Endstand (90.). „Am Ende hat die SG Rieschweiler aufgemacht, das kam uns natürlich entgegen“, berichtete Weingärtner.

SG Hüffelsheim: König – Balzer (75. Baier), Mörbel, Schmidt (85. Dayton), Hermann, Scheick – Krafft (85. Walther), El-Haiwan, Müller, Lind (70. Keita) – Reidenbach (85. Staub).

So geht’s weiter: am Samstag, 17 Uhr, gegen den FV Ramstein.