Nix wie enunner? Nein. Fix wird gefeiert. Am Hüffelsheimer Palmenstein war noch lange nach dem Abpfiff des Verbandsliga-Derbys gegen die Bad Kreuznacher Eintracht Volksfest-Stimmung angesagt. Die Fußball-Fans genossen es, ein packendes Duell bei besten äußeren Bedingungen gesehen zu haben. Und die Gastgeber feierten ihren 4:1 (1:0)-Sieg, der sie für eine Nacht sogar an die Spitze der Tabelle beförderte.

Der Ausgang des Spiels überraschte angesichts der ersten Stunde und angesichts der letzten Minuten nicht. Doch er überraschte mit Blick auf das Geschehen zwischen der 55. und 70. Minute. Da hatte die Eintracht nämlich auf einmal alle Trümpfe und das berühmt-berüchtigte Momentum in ihrer Hand. „Wir sind dann erfolgreich, wenn wir aktiven Fußball spielen“, analysierte der Hüffelsheimer Kapitän Lars Hermann messerscharf und fügte an: „Das müssen wir aber über 90 Minuten hinbekommen. Und in der Phase vor dem Gegentor waren wir das nicht, da waren wir zu passiv.“ Die Eintracht nutzte das aus, hatte Oberwasser. Zunächst äußerte sich das in einer Vielzahl an Standardsituationen. „Die alle sehr gefährlich waren“, wie SGH-Trainer André Weingärtner anerkennend feststellte. Er ergänzte: „Da haben wir ein bisschen um den Ausgleich gebettelt. In dieser Phase waren wir noch zu grün.“ Jan-Niklas König, der überraschend anstatt Ex-Eintrachtler Mark Becker im Kasten stand, behielt aber die Übersicht. Auch das Glück rettete bei der einen oder anderen Ecke.

„Ich bin direkt zum Schiedsrichter gegangen und habe ihn gebeten, die Trinkpause zu machen.“

Lars Hermann

Der Treffer der Bad Kreuznacher fiel dann aus dem Spiel heraus. Tobias Kreuznacht trieb den Ball nach vorne und lief nach dem Abspiel weiter durch, sodass das Leder nach einigen Stationen wieder bei ihm im Strafraum landete. Kreuznacht legte auf Deniz Darcan quer, der ins leere Tor einschieben konnte (70.). „Ich bin direkt zum Schiedsrichter gegangen und habe ihn gebeten, die Trinkpause zu machen“, erzählte SGH-Kapitän Hermann, der den Spielfluss der Eintracht unbedingt stoppen wollte. Auch Weingärtner griff ein, während seine Spieler sich erfrischten. „Wir haben den Jungs gesagt, dass sie wieder mehr machen müssen“, berichtete der Coach.

Vor allem Tim Reidenbach hörte offensichtlich gut zu. Beim ersten Angriff nach dem Anstoß landete das Leder beim Torjäger, der sich um seinen Gegenspieler herum drehte und das Spielgerät per Seitfallzieher ins lange Eck bugsierte (73.). Ein klasse Tor und eine Aktion, die das Spiel wieder drehte. Vor allem emotional. Die Eintracht-Köpfe gingen nach unten, während die Gastgeber nun alle Fesseln lösten und zwei weitere Treffer nachlegten. Es war mit Sicherheit kein Zufall, dass die beiden besten Hüffelsheimer nun trafen. Simon Scherer lief allen Eintrachtlern nach einem Zuckerpass von Elias Ludwig davon. Der Zugang vom FC Schmittweiler behielt mit 30 Metern Anlauf die Ruhe, den Ball zum 3:1 (85.) zu versenken. Und nach einer Ecke von Tim Müller rauschte am langen Pfosten Nik Rosenbaum heran und wuchtete den Ball über die Linie (87.). „Der Sieg ist am Ende zu hoch ausgefallen. Auch der Gegner hat seine Qualitäten nachgewiesen“, betonte Weingärtner.

i Bejubelt den Sieg seiner SG Hüffelsheim: Trainer André Weingärtner. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Trainer des Gegners, Thorsten Effgen, befand: „Wir haben sehr wenig falsch und vieles richtig gemacht und haben am Ende trotzdem verdient verloren. Das zeigt die Qualität des Gegners.“ Er wiederholte erneut, was er schon zu Beginn der Saison gesagt hatte: „Das wird ein Jahr zum Lernen.“ Und fügte mit Blick auf die 90 Derby-Minuten an: „Das war ein Spiel, in dem wir viel gelernt haben.“ Ein Spiel übrigens, in dem die Eintracht zwar unterlag, aber kein Verlierer war, weil sie viel zu einem packenden Fußballabend beigetragen hatte. „Für mich war es ein tolles Fußballspiel, eine enge Partie, deren Verlauf von den Toren brutal beeinflusst wurde, und wir haben das entscheidende 1:2 zum ungünstigsten Zeitpunkt gefangen“, analysierte Effgen.

Schon die erste Hälfte war abwechslungsreich verlaufen. Nach kurzem Abtasten hatten die Hüffelsheimer Fahrt aufgenommen. Ihr Plan, mit den aggressiven Reidenbach, Scherer und Mostafa El-Haiwan das Aufbauspiel der Eintracht früh zu stören, war deutlich zu erkennen. „Was unsere Offensivkräfte da vorne leisten, ist herausragend. Wegen mir müssen sie keine 50 Tore schießen, wenn sie so weiterarbeiten und dafür sorgen, dass die Gegner nicht frei auf die Abwehrkette zulaufen“, lobte Hermann seine Mitspieler.

Levi Mukamba im Sturm stärker als auf der Außenbahn

Für die Führung waren aber die Akteure aus den hinteren Reihen verantwortlich. Nach einem Eckball kam das Leder auf dem Flügel zu Scherer, der sich klasse durchsetzte und flankte. Innenverteidiger Niclas Mörbel hätte bereits abschließen können, doch er ließ den Ball absichtlich durch seine Beine rollen. Hinter ihm stand Abwehrchef Hermann frei und donnerte das Leder ins Tor (12.). Er lief schnurstracks zur Bank. Doch wer ein besonderes Dankeschön für den Trainer oder ein Jubelritual vermutete, lag falsch. „Ich hatte Hunger und habe die Spielunterbrechung nach dem Tor genutzt, um mir auf der Bank einen Snack zu holen“, klärte Hermann auf und ergänzte mit einem Schmunzeln: „Im Pokal getroffen, nun getroffen. Ich sollte mir langsam, aber sicher mal einen Jubel ausdenken.“

i Das Foul des starken Elias Ludwig (links) gegen Levi Mukamba bescherte dem Hüffelsheimer, der damit einen aussichtsreichen Konter unterband, die einzige Gelbe Karte des Spiels. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Führung der Gastgeber war in Hälfte eins verdient, doch die Eintracht war stets gefährlich. Levi Mukamba durfte im Sturm ran und zeigte, dass er sich dort wohler fühlt, als wenn er mit defensiven Aufgaben auf der Außenbahn betraut wird. Einmal lief er frei aufs Tor zu, zögerte aber zu lange, ein Kopfball des Mannes mit der Nummer zwei krachte an die Latte. El-Haiwan verpasste auf der anderen Seite kurz vor dem Wechsel nach Hereingabe von Johannes Balzer das 2:0 knapp. Und so erhielt die Eintracht die Chance, das Spiel noch einmal zu öffnen. Doch zum großen Derby-Wurf am Jahrmarkt reichte das nicht, weil die Hüffelsheimer die perfekte Antwort auf das 1:1 zu bieten hatten. „Kapitän der SG Hüffelsheim zu sein, am Jahrmarkt nach so einem Spiel zu gewinnen, dazu gewann am Vortag auch die zweite Mannschaft. Es fühlt sich gerade alles wunderbar an“, bilanzierte Hermann.

SG Hüffelsheim – SG Eintracht Bad Kreuznach 4:1 (1:0)

SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Hermann, Ludwig – Müller – Balzer (63. Krafft), Rosenbaum, Lind (77. Frisch) – El-Haiwan (72. Hahn) – Reidenbach (83. Scheick), Scherer (89. Baier).

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Heinrich, Blenske, Kreuznacht – Brunswig (80. Chirivi), Baumann, Wingenter (68. Kaan) – Schäfer (76. Wex), Sinanovic (84. Strunk) – Mukamba (60. Cinar), Darcan.

Schiedsrichter: Ritter (Münchweiler an der Alsenz).

Zuschauer: 600.

Tore: 1:0 Hermann (12.), 1:1 Darcan (70.), 2:1 Reidenbach (73.), 3:1 Scherer (85.), 4:1 Rosenbaum (87.).

Beste Spieler: Rosenbaum, Scherer, Mörbel, Hermann – Darcan.

So geht’s weiter: Die SGE spielt am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Alemannia Waldalgesheim, die SGH am Samstag, 16 Uhr, beim VfB Bodenheim.