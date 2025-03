Rehbein und Becker zur SG Hüffelsheim

Die SG Hüffelsheim arbeitet weiter an der Professionalisierung und setzt dabei auf Markus Rehbein. Der langjährige Trainer im Männer- und Jugendbereich übernimmt die Aufgabe des Jugendkoordinators bei dem aufstrebenden Fußball-Klub.

„Es geht darum, den Verein weiter voranzubringen“, sagt Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der Hüffelsheimer, und fügt an: „Wir haben in Hüffelsheim in den vergangenen Jahren die Infrastruktur geschaffen, nun wollen wir die Voraussetzungen auch mit Leben füllen. Da ist auch schon einiges passiert, wir sind auf einem guten Weg, wollen uns aber das Know-how von Markus Rehbein zunutze machen.“ Rehbein agierte bei zahlreichen höherklassigen Vereinen in der Region als Trainer – zuletzt coachte er bis Dezember 2022 die Männer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. „Seine Erfahrung vor allem im Jugendbereich ist immens“, weiß Engelbert und fügt an: „In dem großen Gesamtpaket SG Hüffelsheim ist die Jugendarbeit ein weiteres Puzzlestück, und wir sind überzeugt, in Markus Rehbein da genau den Richtigen für unseren Verein gefunden zu haben.“

„Mark Becker ist ein sehr guter und erfahrener Torwart, der es auch gewohnt ist, in unseren ambitionierten Strukturen zu trainieren.“ Simon Engelbert.

Derweil laufen auch die Planungen für die nächste Männersaison auf Hochtouren. In Mark Becker wurde ein zusätzlicher Torwart unter Vertrag genommen. Becker kennt die Verbandsliga aus seiner Zeit bei Eintracht Bad Kreuznach bestens. Im Moebus-Stadion war er einige Jahre Stammtorhüter, zuletzt spielte er beim VfL Rüdesheim und bei der TSG Planig. „Mark ist ein sehr guter und erfahrener Torwart, der es auch gewohnt ist, in unseren ambitionierten Strukturen zu trainieren“, erläutert Engelbert. Becker ist nach Simon Scherer (FC Schmittweiler) und Nico Nejda (TSG Pfeddersheim) der dritte Hüffelsheimer Zugang zur neuen Runde.

Jannik Geiß, bisher die Nummer zwei hinter Stammtorhüter Jan-Niklas König, wird in der nächsten Saison aus beruflichen Gründen nicht mehr an jedem Training teilnehmen können. „Darauf mussten und wollten wir reagieren. Ich glaube, mit Jan-Niklas, Mark und Jannik sind wir jetzt maximal gut aufgestellt auf dieser Position“, sagt Engelbert. Eine große Rolle beim Wechsel spielte auch Thorsten Volz. Der Torwarttrainer der Hüffelsheimer kennt Becker schon seit vielen Jahren und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Nahezu alle Spieler haben verlängert

Doch nicht nur auf der Torwartposition ist die Kaderplanung der Hüffelsheimer weit vorangeschritten. Nahezu alle Spieler haben ihre Zusage für die neue Runde gegeben, die der Landesliga-Tabellenführer gerne eine Klasse höher in der Verbandsliga bestreiten möchte. Und bei den wenigen noch offenen Fragen strahlen die Hüffelsheimer ebenfalls Zuversicht aus, in Kürze eine Zusage zu bekommen. „Uns war es wichtig, auf Kontinuität zu setzen“, sagt Engelbert und ergänzt mit Freude: „Dass nahezu alle Spieler ligenunabhängig bleiben wollen, ist ein starkes Zeichen. Die Jungs haben Bock, mit uns den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“ Zuvor hatte bereits Trainer André Weingärtner verlängert und damit den Startschuss zur Verlängerungsrunde mit den Spielern gegeben.