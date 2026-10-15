SG Meisenheim in Weinsheim Redschlag setzt hinten auf Konstanz und variiert vorne Olaf Paare 15.10.2026, 11:15 Uhr

i Stabilisator: Pascal Mohr (weißes Trikot) ist eine feste Größe bei der SG Meisenheim, doch sein Derby-Einsatz in Weinsheim ist fraglich. Michael Ottenbreit

Nach dem Doppelderby am vergangenen Samstag steht ein weiterer packender Derby-Samstag in der Landesliga auf dem Programm. In Weinsheim gastiert die wiedererstarkte SG Meisenheim.

Seine Fußballer fieberten dem Duell mit dem TuS Hackenheim entgegen. Für Luca Redschlag, den Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim, ist dagegen das Derby am Samstag um 17 Uhr das Spiel seines Herzens. Schließlich geht es gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, bei der er ausgebildet wurde und mit deren Männerteam er 2019 einen großen Erfolg feierte, die Meisterschaft in der Landesliga.







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