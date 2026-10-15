SG Meisenheim in Weinsheim
Redschlag setzt hinten auf Konstanz und variiert vorne
Stabilisator: Pascal Mohr (weißes Trikot) ist eine feste Größe bei der SG Meisenheim, doch sein Derby-Einsatz in Weinsheim ist f
Stabilisator: Pascal Mohr (weißes Trikot) ist eine feste Größe bei der SG Meisenheim, doch sein Derby-Einsatz in Weinsheim ist fraglich.
Michael Ottenbreit

Nach dem Doppelderby am vergangenen Samstag steht ein weiterer packender Derby-Samstag in der Landesliga auf dem Programm. In Weinsheim gastiert die wiedererstarkte SG Meisenheim.

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Seine Fußballer fieberten dem Duell mit dem TuS Hackenheim entgegen. Für Luca Redschlag, den Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim, ist dagegen das Derby am Samstag um 17 Uhr das Spiel seines Herzens. Schließlich geht es gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, bei der er ausgebildet wurde und mit deren Männerteam er 2019 einen großen Erfolg feierte, die Meisterschaft in der Landesliga.
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