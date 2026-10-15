Nach dem Doppelderby am vergangenen Samstag steht ein weiterer packender Derby-Samstag in der Landesliga auf dem Programm. In Weinsheim gastiert die wiedererstarkte SG Meisenheim.
Lesezeit 3 Minuten
Seine Fußballer fieberten dem Duell mit dem TuS Hackenheim entgegen. Für Luca Redschlag, den Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim, ist dagegen das Derby am Samstag um 17 Uhr das Spiel seines Herzens. Schließlich geht es gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, bei der er ausgebildet wurde und mit deren Männerteam er 2019 einen großen Erfolg feierte, die Meisterschaft in der Landesliga.