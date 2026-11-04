SG Weinsheim beim SC Idar II Redschlag nimmt meckernden Schilz in Schutz Olaf Paare 04.11.2026, 20:24 Uhr

i Belmin Kurpejovic (weißes Trikot) und die SG Weinsheim wollen mal wieder dreifach punkten. Die Möglichkeit dazu haben sie am Samstag in Idar-Oberstein. Michael Ottenbreit

Die SG Weinsheim übernimmt am langen Fußball-Nachmittag im Idar-Obersteiner Haag die Spätschicht. Zum Abschluss der Hinrunde ist es das Duell der Aufsteiger, denn beide Teams maßen sich in der Vorsaison noch in der Bezirksliga.

Für Luca Redschlag ist die Fahrt am Samstag nach Idar-Oberstein eine Tour in die eigene Vergangenheit. Schließlich spielte er beim SC Idar in der Oberliga. Am Samstag um 17.30 Uhr tritt Redschlag mit der von ihm betreuten SG Weinsheim bei der Idarer Reserve im Kampf um Punkte in der Fußball-Landesliga an.







Artikel teilen

Artikel teilen