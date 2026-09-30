Das Derby in Hackenheim haben die Weinsheimer bereits im Hinterkopf. Doch zunächst gilt es, die Heimaufgabe gegen den TuS Steinbach zu lösen.
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Nach drei Niederlagen in Folge wird es für die SG Weinsheim in der Fußball-Landesliga Zeit, mal wieder den Schalter umzulegen. Die Möglichkeit ergibt sich am Sonntag um 15.30 Uhr vor heimischem Publikum gegen Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach.„Speziell mit Blick auf das danach folgende Derby in Hackenheim sollten wir uns mal wieder Selbstvertrauen holen“, sagt Luca Redschlag, der Trainer der Weinsheimer, und fügt an: „Mit einem guten Spiel ...