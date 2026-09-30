Heimspiel der SG Weinsheim Redschlag hat drei erfahrene Optionen mehr Olaf Paare 30.09.2026, 20:37 Uhr

i Auf die Abwehr der SG Weinsheim rund um Kapitän und Abwehrchef Felix Zimmermann (vorne) kommt es gegen die Tormaschine des TuS Steinbach an. Michael Ottenbreit

Das Derby in Hackenheim haben die Weinsheimer bereits im Hinterkopf. Doch zunächst gilt es, die Heimaufgabe gegen den TuS Steinbach zu lösen.

Nach drei Niederlagen in Folge wird es für die SG Weinsheim in der Fußball-Landesliga Zeit, mal wieder den Schalter umzulegen. Die Möglichkeit ergibt sich am Sonntag um 15.30 Uhr vor heimischem Publikum gegen Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach.„Speziell mit Blick auf das danach folgende Derby in Hackenheim sollten wir uns mal wieder Selbstvertrauen holen“, sagt Luca Redschlag, der Trainer der Weinsheimer, und fügt an: „Mit einem guten Spiel ...







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