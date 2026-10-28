Zweiter kommt nach Weinsheim Redschlag erklärt seine unterschiedlichen Ansätze Olaf Paare 28.10.2026, 21:15 Uhr

i Von der Qualität seiner Spieler überzeugt: Luca Redschlag, der Trainer der SG Weinsheim. Edgar Daudistel

Erst einen Heimsieg verbuchte die SG Weinsheim in der Landesliga. Es wird also Zeit für Dreier Nummer zwei vor eigenem Publikum. Doch gelingt der ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten, den SV Hermersberg?

Wie schnell doch so eine Halbserie ins Land zieht. Für die SG Weinsheim steht bereits das letzte Heimspiel der Vorrunde in der Fußball-Landesliga an. „Für mich ist das Ende der Hinrunde ein Abschluss und eine Marke innerhalb einer Saison. Deshalb möchte ich unbedingt, dass wir in das Spiel vor unseren Zuschauern noch einmal alles reinwerfen“, sagt Luca Redschlag, der Trainer der Weinsheimer.







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