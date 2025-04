Einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib hat Fußball-Landesligist FC Schmittweiler-Callbach gemacht. Mit dem 5:1 (2:0) über den direkten Kontrahenten SV Kirchheimbolanden vergoldete der Aufsteiger zudem seinen überraschenden Punktgewinn in Hüffelsheim.

„Ich freue mich sehr für meine Mannschaft, die den Matchplan klasse umgesetzt und alles gegeben hat. Da war wieder sehr viel von dem zu sehen, was den FC Schmittweiler ausmacht. Griffigkeit, Laufbereitschaft und Einsatz“, bilanzierte FCS-Trainer Murat Yasar. Seine Spieler hatten feste Aufgaben übernommen, wie die Kirchheimbolandener bespielt werden sollten. „Das hat perfekt gepasst. Es kamen aber auch gute Dinge dazu wie Tore zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Yasar.

Naujoks holt Elfmeter raus und trifft zum 3:0 selbst

Die Torausbeute wurde zu Rech-Festspielen, auch wenn Aurel Rech, der ansonsten treffsicherste der drei Brüder, leer ausging. Justus und Christian Rech verbuchten jeweils Doppelpacks. Justus Rech startete den Torreigen, als er bei einem herunterfallenden Ball richtig stand (9.). In der 16. Minute zog Yannick Naujoks mit viel Tempo in den Strafraum und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß versenkte Christian Rech. Das 3:0 markierte Naujoks (48.) nach Vorarbeit von Milan Klein selbst, ehe wieder Christian (59.) und Justus Rech (80.) zuschlugen. Das Ehrentor der Gäste erzielte Simon Bumb (88.).

„Das Besondere war, dass alle bei 100 Prozent waren, wir keinen durchschleppen mussten“, sagte Yasar und fügte an: „Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Auf jeden Fall war es ein absolut verdienter Sieg, der natürlich extrem wichtig war.“ Der FCS hat damit den Kontrahenten überholt und kommt auf 35 Punkte. „Das ist keine Selbstverständlichkeit für Schmittweiler“, stellte Yasar fest.

FC Schmittweiler: Hill – Moorhead, C. Rech, Renner, Heimann – Klein (68. Decker), J. Rech (82. Miftari), Görlek, A. Rech, Naujoks (55. Stibitz) – Scherer (79. Atama).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.30 Uhr, in Rieschweiler.