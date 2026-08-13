Mit Rückenwind fährt der SC Idar-Oberstein zu seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga, zu Aufsteiger VfR Grünstadt. Die SC-Trainer Henn und Holländer scheinen eine stabile Formation gefunden zu haben.
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Zwei Heimsiege in Folge, 2:1 in der Verbandsliga gegen den FV Dudenhofen und 5:1 im Pokal gegen Eintracht Bad Kreuznach, erwecken den Anschein, als habe sich der SC Idar-Oberstein unter seinen Interimstrainern Christian Henn und Stephan Holländer in Rekordzeit stabilisiert.