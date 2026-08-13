SC Idar Gast bei VfR Grünstadt
Ramzi Ferjani als verlängerter Arm der Trainer
Stephan Holländer (vorne) und Christian Henn haben es geschafft, die Stimmung beim SC Idar zu drehen.
Stephan Holländer (vorne) und Christian Henn haben es geschafft, die Stimmung beim SC Idar zu drehen.
Stefan Ding

Mit Rückenwind fährt der SC Idar-Oberstein zu seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga, zu Aufsteiger VfR Grünstadt. Die SC-Trainer Henn und Holländer scheinen eine stabile Formation gefunden zu haben.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Heimsiege in Folge, 2:1 in der Verbandsliga gegen den FV Dudenhofen und 5:1 im Pokal gegen Eintracht Bad Kreuznach, erwecken den Anschein, als habe sich der SC Idar-Oberstein unter seinen Interimstrainern Christian Henn und Stephan Holländer in Rekordzeit stabilisiert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport