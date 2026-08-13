SC Idar Gast bei VfR Grünstadt Ramzi Ferjani als verlängerter Arm der Trainer Sascha Nicolay 13.08.2026, 15:07 Uhr

i Stephan Holländer (vorne) und Christian Henn haben es geschafft, die Stimmung beim SC Idar zu drehen. Stefan Ding

Mit Rückenwind fährt der SC Idar-Oberstein zu seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga, zu Aufsteiger VfR Grünstadt. Die SC-Trainer Henn und Holländer scheinen eine stabile Formation gefunden zu haben.

Zwei Heimsiege in Folge, 2:1 in der Verbandsliga gegen den FV Dudenhofen und 5:1 im Pokal gegen Eintracht Bad Kreuznach, erwecken den Anschein, als habe sich der SC Idar-Oberstein unter seinen Interimstrainern Christian Henn und Stephan Holländer in Rekordzeit stabilisiert.







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