Als der VfR Baumholder kurz nach der Pause das Anschlusstor erzielte, schien doch nnoch alles gut zu werden. Doch am Ende bezahlten die Gastgeber für eine unterirdische Vorstellung im ersten Abschnitt und unterlagen den Sportfreunden Bundenthal.

Mit einer erschreckend dünnen Leistung hat der VfR Baumholder zum ersten Mal zu Hause und insgesamt schon zum dritten Mal in dieser Saison in der Fußball-Landesliga verloren. Gegen keineswegs übermäßig starke, aber clevere, wache und robuste Sportfreunde aus Bundenthal setzte es im Brühl-Stadion vor 145 Zuschauern eine 1:2 (0:2)-Niederlage. Statt Boden in der Tabelle gut zu machen, ist der VfR regelrecht stecken geblieben.

„Die erste Halbzeit war indiskutabel“, schimpfte VfR-Trainer Christian Schübelin und hatte recht. Das Auftreten im ersten Abschnitt hatte überhaupt nichts damit zu tun, wie eine Mannschaft mit Ambitionen eine solche Partie, die die Chance bot, in die Tabellenspitze vorzustoßen, angehen sollte. Langsam, pomadig, wehleidig, ungenau und zugleich arrogant kickten die Baumholderer da vor sich hin. Marius Gedratis hinten in der Viererkette merkte das auch und versuchte immer wieder, sein Team aufzurütteln. Mehrfach forderte er fauchend mehr Tempo. Vergebens.

Ein bisschen Körperkontakt und die VfR-Akteure fallen um

„Ich hatte befürchtet, dass wir den Bundenthalern auf den Leim gehen könnten und gewarnt“, sagte Schübelin, „aber dass wir so auf sie reinfallen würden, das hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Schübelin kritisierte, dass sich seine Mannschaft vom Gegner habe „einlullen“ lassen, obwohl „glasklar“ gewesen sei, wie die Gäste auftreten würden. „Wir wussten zum Beispiel um die Bedeutung, zweite Bälle zu erobern und haben extra deshalb drei „Sechser“ aufgeboten“, sagte Schübelin. Zugriff hatte der VfR trotzdem nur selten im Zentrum.

Die Sportfreunde Bundenthal spielten geschickt. Aus einer stabilen, disziplinierten Defensivhaltung heraus, schaltete das Team glänzend um. Mal über lange Bälle, die vorne Angriffsschrank Lukas Hoffmann festzumachen und abzulegen versuchte oder noch gefährlicher mit schnellen Verlagerungen nach Ballgewinn im Mittelfeld. Natürlich hatten die Baumholderer einen riesigen Ballbesitzanteil, aber wirklich gefährlich wurden die Gastgeber im ersten Abschnitt nur selten. Es fehlte am Tempo und der Präzision im Passspiel, es fehlte aber auch an Durchsetzungsvermögen. Ein kleiner Rempler vom Gegner, ein bisschen Körperkontakt – und schon prallten Ahmad Tajik, Joshua Fuchs, Fineas Allnoch oder Till Angel regelrecht ab und lagen auf dem Boden. Das passierte einfach zu häufig, statt stabil den Gegner zu überlaufen oder ihn wenigstens wirklich zum Foulspiel zu zwingen.

i Ein Freistoß von Marius Gedratis trifft die Latte. Später zielte Lucas (Nummer 9) noch zweimal ans Aluminium. Stefan Ding

Ab und an gab es trotzdem einen Freistoß für den VfR. Einen schoss Niklas Alles aufs Tor, doch den faustete Bundenthals Keeper Nicolas Röhrig unorthodox weg (9.). Gefährlicher war der von links draußen von Gedratis, denn der knallte an die Latte (25.). Sonst gab es bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte hinein überhaupt keine Chance für den so vor sich hin wurstelnden VfR. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte der recht engagierte Lucas beinahe doch getroffen, nachdem Gedratis präzise diagonal gepasst und Finn Kley geflankt hatte, doch Gäste-Abwehrmann Florin Tesedan köpfte die Kugel auf der Linie weg (45.+2).

Sportfreunde Bundenthal mit einem Doppelschlag

Doch da lagen die Baumholderer schon 0:2 hinten. Nach genau einer halben Stunde kam der VfR noch einmal gerade so davon, Hoffmann verpasste drei Meter vor dem Tor eine Hereingabe von Dennis Brödel nur um eine Zehennagellänge (30.). Fünf Minuten später schlug die Bundenthaler Sturmspitze aber zu. Hoffmann attackierte beim Baumholderer Spielaufbau VfR-Sechser Abdul Hadi Antar. Der wartete aufreizend und vor allem unnötig lange, bis er dann, Bundenthals Hoffmann stand ihm schon fast auf den Füßen, doch über vier Meter quer zurück auf Jonas Brenner passte. Der Innenverteidiger war aber ganz offensichtlich mit den Gedanken woanders, hatte wohl nicht mehr mit einem Zuspiel gerechnet. Er nahm den Pass zwar an, wurde aber schon wieder von Hoffmann angegriffen. Diesmal hatte der Stürmer Erfolg. Er luchste Brenner die Kugel ab und setzte aus 35 Metern einen Heber an. VfR-Keeper Marco Klein stand recht weit vorne. Ein Fehler war das nicht, denn der Schlussmann musste damit rechnen, dass Stürmer Hoffmann die Kugel nach rechts auf den pfeilschnellen Brödel durchstecken würde und hätte sie in dem Fall erlaufen können. Doch Hoffmann entschied sich für den Heber – und „erwischte“ Klein so – Bundenthal lag 1:0 vorne (35.).

Fünf Minuten später stand Keeper Klein allerdings am Ende einer Fehlerkette. Wieder hatte Baumholder die Kugel verloren. Bundenthal schaltete schnell und präzise über Hoffmann und Nicolas Keilbach um, der Kevin Rose bediente. Rose hatte von halblinks im Strafraum keine Mühe, das 2:0 zu erzielen, weil Klein ganz schlecht postiert war und das ganze Tor sperrangelweit geöffnet hatte. Lang machen nutzte dem Keeper da nichts mehr (40.). Zwei weitere Minuten darauf hätte Bundenthal sogar das 3:0 machen müssen, verdaddelte einen Überzahlkonter aber. Brenner blockte im allerletzten Moment (42.).

Elfmetertor, zweimal Pfosten und Riesenchance für Finn Kley

Die zweite Halbzeit bot dann wirklich Einbahnstraßenfußball. Nach vorne ging bei Bundenthal nun bis kurz vor Schluss gar nichts mehr, während die Baumholderer nun doch energischer zu Werke gingen. Und es schien ja auch alles noch gut zu werden, denn nach einem Foul von Tesedan an Tajik gab es schon in der 48. Minute Elfmeter. Alles verwandelte sicher zum 1:2 (49.). Das erhoffte schnelle Anschlusstor war da. „Wir haben es dann schon besser gemacht, es ist Pech dazu gekommen und ein paarmal Alu“, konstatierte Schübelin. Lucas scheiterte gleich zweimal am Torgestänge. Erst bugsierte er eine Hereingabe von Kley an die Lattenunterseite, von wo die Kugel dem Linienrichter zufolge vor die Linie tropfte (59.), dann knallte er den Ball links an den Posten (74.).

Drei Minuten vorher hatte Kley freilich die größte Ausgleichschance. Lucas hatte sie nach einem Einwurf energisch vorbereitet. Das Tor war leer, Kley hätte nur direkt abschließen müssen, doch er versuchte, die etwas tückisch springende Kugel vorzustoppen. Das misslang. Bundenthals Abwehrchef Jens Ehrstein fegte dazwischen und klärte (71.). „Das war ein Beispiel dafür, dass bei uns auch die Entscheidungsfindung nicht gestimmt hat“, kritisierte Schübelin. Eine Minute später meckerte Till Angel und sah Gelb-Rot (72.). Die Unterzahl des VfR änderte am Spiel aber nichts. Der VfR blieb optisch überlegen.

„Alles, was wir zuletzt mit den Händen aufgebaut haben, haben wir jetzt mit dem Hinterteil wieder eingerissen“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Doch für diese Überlegenheit kamen zu wenig klare Möglichkeiten heraus. Keeper Röhrig parierte noch einen 18-Meter-Schuss von Alles (82.), und mit der letzten Aktion verpasste Gedratis nach einem Alles-Freistoß mit einem Hinterkopf-Versuch das 2:2 (90.+5).

Trotzdem konnte man Gäste-Trainer Sebastian Reinert durchaus folgen, der im Spielekreis nach dem Abpfiff gemeint hatte: „Ich finde, wir haben verdient gewonnen.“ Das stimmte deshalb, weil seine Mannschaft die ihr zur Vefügung stehendenMittel zu hundert Prozent eingesetzt hatte. Im Gegensatz zum VfR, der sicher viel mehr Potenzial hat, das aber nur fragmentarisch abrief. „Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagte Coach Schübelin und ärgerte sich: „Alles, was wir zuletzt mit den Händen aufgebaut haben, haben wir mit dem Hinterteil wieder eingerissen.“

VfR Baumholder – SF Bundenthal 1:2 (0:2).

VfR Baumholder: Klein – Tajik, Gedratis, Brenner, Moorhead (65. Allkofer) – Antar (37. Kley), Alles, Angel – Allnoch (88. Schäfer), Lucas, Fuchs.

SF Bundenthal: N. Röhrig – Propheter (77. Moog), Wegmann, Ehrstein, Tesedan – Gensinger, A. Röhrig (51. Anderson) – Brödel, Keilbach (90.+5 Reinert), Rose – Hoffmann.

Schiedsrichterin: Alise Helene Kibsgaard-Mörsdorf (FC Wacker Hechtsheim).

Zuschauer: 145.﻿

Gelb-Rote Karte: Angel (72.).

Tore: 0:1 Hoffmann (35.), 0:2 Rose (40.), 1:2 Alles (49. Foulelfmeter).

Beste Spieler: Lucas, Gedratis – Hoffmann, Brödel, Keilbach.