Spektakulärer Transfercoup Pierre Merkel wird Co-Trainer in Hackenheim 30.01.2025, 11:23 Uhr

i Wirft sich stets in jeden Ball: Pierre Merkel (rechts) wechselt vom SVA Waldalgesheim zum TuS Hackenheim. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Seit Kindesbeinen sind Tim Hulsey und Pierre Merkel dicke Kumpels. Ab Sommer machen die beiden Spitzen-Fußballer nun auch auf dem Platz gemeinsame Sache, bilden ein Trainergespann beim TuS Hackenheim.

Dem TuS Hackenheim ist bei der Trainerwahl für die nächste Saison in der Fußball-Landesliga ein großer Wurf gelungen. Ex-Profi Pierre Merkel verstärkt den TuS und wird Co-Trainer von Tim Hulsey, der gleichzeitig seinen Vertrag verlängert hat.Nach fünf Jahren beim TuS Hackenheim, darunter die vergangenen drei Spielzeiten in der Landesliga, war Hulsey an einem Punkt angekommen, an dem er sich Gedanken gemacht hat, wie es weitergeht.

