Es fällt dem SV Alemannia Waldalgesheim in dieser Saison schwer, Fuß zu fassen in der Verbandsliga. Und nun geht es auch noch zum Topteam nach Dudenhofen. Zudem beschäftigen zwei Personalien die Grün-Weißen.
Lesezeit 1 Minute
Die gute Nachricht zuerst: Mahdi Mehnatgir, die Torversicherung des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim, hat von den Ärzten grünes Licht erhalten, in den Trainingsbetrieb zurückzukehren.In der Vorbereitung hatte er sich ausgerechnet beim eigentlich ungefährlichen Fußballtennis einen Kieferbruch zugezogen und musste pausieren.