Alemannia in Dudenhofen Philipp Gänz bestreitet 2026 kein Spiel mehr für SVA Olaf Paare 27.08.2026, 13:46 Uhr

i Stellt sich immer vor seine Mannschaft und diskutiert deshalb auch schon mal mit dem Schiedsrichter: Elvir Melunovic (rechts), der Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim. Klaus Castor

Es fällt dem SV Alemannia Waldalgesheim in dieser Saison schwer, Fuß zu fassen in der Verbandsliga. Und nun geht es auch noch zum Topteam nach Dudenhofen. Zudem beschäftigen zwei Personalien die Grün-Weißen.

Die gute Nachricht zuerst: Mahdi Mehnatgir, die Torversicherung des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim, hat von den Ärzten grünes Licht erhalten, in den Trainingsbetrieb zurückzukehren.In der Vorbereitung hatte er sich ausgerechnet beim eigentlich ungefährlichen Fußballtennis einen Kieferbruch zugezogen und musste pausieren.







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