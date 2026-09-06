SV Winterbach holt ersten Sieg Pfennings Verletzung trübt den 7:0-Knaller Olaf Paare 06.09.2026, 11:38 Uhr

i Der Winterbacher Doppeltorschütze Marius Reidel (rechts) verdiente sich nach dem 7:0 bei der TSG ein Sonderlob von Interimstrainer Elias Pfenning. Michael Ottenbreit

Im 34. Landesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte des SV Winterbach blieb das Team erst zum zweiten Mal ohne Gegentor. Vor allem aber schoss es erstmals sieben Treffer. Mit dem 7:0 bei der TSG Trippstadt gelang dem Vorjahres-Aufsteiger Historisches.

Wenn das mal kein Befreiungsschlag war: Mit 7:0 (3:0) gewann der SV Winterbach in der Fußball-Landesliga bei der TSG Trippstadt. Wie im Vorjahr gelang den Winterbachern damit im sechsten Saisonspiel nach zuvor fünf Niederlagen der erste Dreier. Es war zugleich der höchste Sieg in der Landesliga-Geschichte des SVW.







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