Die gute Nachricht vorneweg: Bei Elias Pfenning ist der Knoten geplatzt. Im dritten Landesligaspiel erzielte der Top-Torjäger der vergangenen Saison seine ersten beiden Treffer. Doch sein SV Winterbach wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Im Aufsteigerduell gegen die TSG Trippstadt unterlagen die SVW-Fußballer am heimischen Felsen mit 2:6 (1:2).

„Das ist natürlich eine Niederlage, die schwer zu verdauen ist“, gab SVW-Trainer Torben Scherer offen zu. Er fügte an: „Aber wir sollten bei aller Fehleranalyse die Situation auch nicht schwärzer malen, als sie ist. Wir wussten alle, wie schwer es in der Landesliga werden kann.“ Die Winterbacher haben in den Partien stets gute Phasen, aber es gelingt ihnen nicht, diese mal auf 90 Minuten auszudehnen oder sie entscheidend für sich zu nutzen. Dieses Mal startete der SVW stark, hatte durch Pfenning auch die erste Chance. Doch anschließend kamen die Gäste in Fahrt und gingen durch Fritz Reisinger (12.) und Niklas Muth (14.) in Führung. Anschließend hätten die Gäste den Sack auch schon zumachen können. „Da waren wir viel zu weit weg von den Gegenspielern“, stellte Scherer fest.

„Wir müssen die Köpfe freibekommen, damit wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen.“

Torben Scherer

Doch die Winterbacher kamen zurück. Nach einem klasse Zuspiel von Efe Görlek verkürzte Pfenning eiskalt auf 1:2 (38.). Nun folgte eine dieser guten Phasen, in der die Partie auch eine Wendung hätte erfahren können. Knackpunkt war die 49. Minute. Nachdem der Trippstädter Torwart ausgerutscht war, hatte Henry Schneberger freie Bahn, doch sein Zuspiel auf Pfenning missglückte. Im direkten Gegenzug erzielte Maurice Mages dann das 3:1 der Gäste. Er erhöhte auch auf 4:1 (60.) und 6:2 (89.). Riccardo Leis war für das 5:1 (75.) verantwortlich. Lediglich Ergebniskosmetik gelang Pfenning in Minute 77 mit dem 2:5, allerdings war sein Treffer sehr sehenswert, er traf volley aus 18 Metern.

„Wir dürfen uns nicht selbst zerfleischen“, fordert Scherer und erklärt: „Wir müssen analysieren, was nicht gut läuft, und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, aber auch die Köpfe freibekommen, damit wir nicht immer wieder die gleichen Fehler machen.“ Auffällig ist, dass die Winterbacher Probleme in Ballbesitz haben. „In Umschaltmomenten machen wir vieles richtig, aber mit dem Ball finden wir nicht die richtigen Räume. Wir hatten auch bei dieser 2:6-Niederlage deutlich häufiger den Ball als der Gegner“, berichtete der SVW-Trainer. Und natürlich benötigt das Team mehr defensive Stabilität. 15 Gegentore in drei Punktspielen und einer Pokalpartie gegen Landesliga-Gegner sind zweifelsohne zu viel.

SV Winterbach: Keßler – Secker (35. Reidel), Augustin, Zimmermann, Fett (68. Warkus), Blaum – Görlek (68. Keim), J. Kunz – Schneberger, Stumm – Pfenning.

So geht’s weiter: am Sonntag, 17 Uhr, beim TuS Bedesbach-Patersbach.