In Hälfte zwei zeigt der SV Winterbach im Aufsteigerduell eine starke Vorstellung, doch das reicht nicht, weil vermeidbare Gegentore das Team ins Hintertreffen bringen.

Aufsteiger SV Winterbach war erneut ganz nahe dran, die ersten Punkte in der Fußball-Landesliga einzufahren, doch das Aufsteigerduell beim TuS Bedesbach-Patersbach verloren die Winterbacher mit 2:3 (1:3).

„Die Mannschaft will, aber sie ist derzeit zu verkrampft. Und so reicht es dann im Moment einfach nicht für ein Erfolgserlebnis“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer. Die Partie begann unglücklich. Leon Zimmermann, dieses Mal als Rechtsverteidiger aufgeboten, musste schon nach neun Minuten vom Feld. Als er die schnelle Ausführung eines Freistoßes verhinderte, erhielt er eine Zeitstrafe. In Überzahl gingen die Gastgeber durch Felix Becker (11.) in Führung. David Selesi (30.) erhöhte. „Die Gegentore kassieren wir nach individuellen Fehlern, das müssen wir besser verteidigen“, haderte Scherer. Nach Marius Reidels 1:2 (36.) keimte Hoffnung auf, doch nur eine Minute später war der alte Abstand wieder hergestellt. Maximilian Dietz traf für die Bedesbacher.

Scherer muss zweimal früh wechseln

„In der Halbzeitpause haben wir dann an den Willen der Jungs, alles zu geben, appelliert. Und die Mentalität stimmt, das Team hat eine starke zweite Hälfte gezeigt“, berichtete Scherer. Doch der Treffer zum 2:3 durch Torjäger Elias Pfenning fiel zu spät. 86 Minuten waren da bereits gespielt. „Wenn wir noch etwas länger haben, fällt vielleicht auch noch der Ausgleich“, spekulierte Scherer. So blieb aber die große Möglichkeit zum 3:3 aus. „In der zweiten Hälfte haben die Spieler mal gezeigt, was in ihnen steckt. Schade, dass das nicht belohnt wurde“, bilanzierte der Coach. Er hatte früh zweimal gewechselt, da neben Zimmermann auch Efe Görlek rot-gefährdet war.

SV Winterbach: Keßler – L. Zimmermann (25. Blaum), Augustin, Fett, Leister – Görlek (46. E. Becker), J. Kunz – Reidel (75. Götz), Stumm (65. Keim) – Schneberger, Pfenning.

So geht’s weiter: am Samstag, 16.30 Uhr, gegen den SV Rodenbach.