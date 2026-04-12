Nach einem 4:1-Erfolg des SV Winterbach sah es in der Anfangsphase ganz und gar nicht aus. Doch die starke Mentalität des Aufsteigers bescherte in Rieschweiler den wichtigen Dreier.
Lesezeit 1 Minute
Dem SV Winterbach ist in der Fußball-Landesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Das Team gewann beim direkten Konkurrenten SG Rieschweiler, der dadurch auf einen möglichen Abstiegsplatz abrutschte, mit 4:1 (2:1). Matchwinner der Winterbacher war Elias Pfenning, der sämtliche vier Treffer des SVW erzielte.