4:1-Sieg in Rieschweiler
Pfenning veredelt die Winterbacher Umschaltmomente
Leon Leister und dem SV Winterbach glückte in Rieschweiler ein wichtiger Dreier.
Leon Leister und dem SV Winterbach glückte in Rieschweiler ein wichtiger Dreier.
Stefan Ding

Nach einem 4:1-Erfolg des SV Winterbach sah es in der Anfangsphase ganz und gar nicht aus. Doch die starke Mentalität des Aufsteigers bescherte in Rieschweiler den wichtigen Dreier.

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Dem SV Winterbach ist in der Fußball-Landesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Das Team gewann beim direkten Konkurrenten SG Rieschweiler, der dadurch auf einen möglichen Abstiegsplatz abrutschte, mit 4:1 (2:1). Matchwinner der Winterbacher war Elias Pfenning, der sämtliche vier Treffer des SVW erzielte.

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