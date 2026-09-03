Fünf Niederlagen zum Start Pfenning beschwört den Zusammenhalt beim SV Winterbach Olaf Paare 03.09.2026, 11:28 Uhr

i Elias Pfenning (Zweiter von rechts) trägt in dieser Woche nicht nur die Verantwortung als Torjäger, sondern auch die des Coaches beim SV Winterbach. Michael Ottenbreit

Zweimal in Folge mit fünf Niederlagen zu starten, das passiert nicht vielen Vereinen. Der SV Winterbach möchte wie in der Vorsaison die Kurve kriegen. Co-Trainer Elias Pfenning sagt, wie es klappen kann.

Elias Pfenning kennt den SV Winterbach und seine Vorzüge wie kaum ein anderer. Trotz zahlreicher Angebote ist der Torjäger seinem Heimatverein treu geblieben. In der aktuell schweren Phase mit fünf Niederlagen zum Saisonstart in der Fußball-Landesliga verweist der spielende Co-Trainer deshalb auch auf die Stärken des Vereins: „Uns hat immer ausgezeichnet, dass wir zusammenhalten, egal, was passiert.







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