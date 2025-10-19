Derby in Hüffelsheim endet 2:2 Perfektes Überzahlspiel bringt nur einen Treffer 19.10.2025, 10:17 Uhr

i Torschützen unter sich: Der Waldalgesheimer Marlon Pira (grünes Trikot), der zum 1:0 traf, entwischt dem Hüffelsheimer Thierno Keita, der das 1:2 markierte. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

In der Tabelle bringt die SG Hüffelsheim und den SV Alemannia Waldalgesheim das Derby-2:2 nicht richtig weiter, doch die Zuschauer gingen nach einem packenden Duell trotzdem zufrieden nach Hause.

Auch ein Fußballspiel, das 2:2 endet, kann einen Gewinner haben. Beim Vergleich zwischen der SG Hüffelsheim und dem SV Alemannia Waldalgesheim waren das die 400 Zuschauer, die ein packendes, ein abwechslungsreiches und ein extrem spannendes Verbandsliga-Spiel sahen, das am Ende in beide Richtungen hätte ausschlagen können.







Artikel teilen

Artikel teilen