In der Tabelle bringt die SG Hüffelsheim und den SV Alemannia Waldalgesheim das Derby-2:2 nicht richtig weiter, doch die Zuschauer gingen nach einem packenden Duell trotzdem zufrieden nach Hause.
Auch ein Fußballspiel, das 2:2 endet, kann einen Gewinner haben. Beim Vergleich zwischen der SG Hüffelsheim und dem SV Alemannia Waldalgesheim waren das die 400 Zuschauer, die ein packendes, ein abwechslungsreiches und ein extrem spannendes Verbandsliga-Spiel sahen, das am Ende in beide Richtungen hätte ausschlagen können.