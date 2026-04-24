Hauptberuflich beim FCK Patrik Maaß übernimmt den FC Schmittweiler Olaf Paare 24.04.2026, 15:37 Uhr

i Aurel Rech (rotes Trikot) und seine Mitspieler vom FC Schmittweiler dürfen sich auf einen neuen Trainer freuen. Der Landesligist hat Patrik Maaß unter Vertrag genommen. Klaus Castor

Der neue Trainer des FC Schmittweiler kommt aus Kaiserslautern. Angesichts seines fachlichen Hintergrunds dürfte dem Landesligisten mit der Verpflichtung von Patrik Maaß ein Coup gelungen sein.

Der FC Schmittweiler-Callbach ist auf dem Trainermarkt fündig geworden. Ab Sommer wird Patrik Maaß den Fußball-Landesligisten trainieren.Die neuerliche Suche der Schmittweilerer war nötig geworden, nachdem sich Baris Yakut entscheiden hatte, Co-Trainer bei Eintracht Bad Kreuznach zu werden.







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