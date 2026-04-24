Der neue Trainer des FC Schmittweiler kommt aus Kaiserslautern. Angesichts seines fachlichen Hintergrunds dürfte dem Landesligisten mit der Verpflichtung von Patrik Maaß ein Coup gelungen sein.
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Der FC Schmittweiler-Callbach ist auf dem Trainermarkt fündig geworden. Ab Sommer wird Patrik Maaß den Fußball-Landesligisten trainieren.Die neuerliche Suche der Schmittweilerer war nötig geworden, nachdem sich Baris Yakut entscheiden hatte, Co-Trainer bei Eintracht Bad Kreuznach zu werden.