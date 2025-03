Am 22. Spieltag hat es erstmals geklappt: Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach hat ihre Negativserie beendet und die ersten Saisonpunkte in der Fußball-Landesliga eingefahren. Sie gewann bei der SG Eppenbrunn mit 1:0 (0:0).

„Die Freude ist riesig“, sagte Jens Wückert, der Trainer der Kirner, und fügte an: „Der Sieg ist auch absolut verdient. Zweikampfstärke, Intensität, Wille, alles hat gepasst.“ Das Tor des Tages markierte Nils Pascher, der in der 72. Minute einen Konter erfolgreich abschloss. Ein Sonderlob verdiente sich zudem Yannick Horbach. Normalerweise agiert er als Innenverteidiger in der zweiten Mannschaft. In Eppenbrunn hütete er nun das Tor der ersten Garde für den erkrankten Sascha Glöckner. Horbach machte seine Sache bravourös und parierte einige Male sehr gut.

Schick kommentiert Zeitstrafe

Was war nun aber anders als bei den 21 Niederlagen zuvor? „Das fängt beim Personal, beim guten Kader an“, antwortete Wückert und ergänzte: „Und dann nimmt das Spiel eine gewisse Dynamik, und du katapultierst dich zum Sieg. Ganz wichtig war einfach, dass wir mal nicht in Rückstand geraten sind und dass wir die Zentrale verdichten konnten.“ In der Winterpause hatte Wückert dort das Trio Ricardo Schönheim, Rico Jelacic und Deniz Gündesli einspielen lassen. Nun konnten sie erstmals zusammen auflaufen und überzeugten.

Kurzfristig ausgefallen war dagegen Achille Ebongue, der aus privaten Gründen passen musste. „Alle, die dabei waren, von der Nummer eins bis zur Nummer 15, haben ihr Bestes gegeben“, lobte Wückert. Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch. Kurz vor Schluss erhielt Alexander Schick eine Zeitstrafe, die er kommentierte. Und für den Kommentar sah er die Rote Karte. „Schicki ist extrem wichtig. Ich hoffe, dass er nur ein Mal fehlen wird“ erklärte Wückert.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Horbach – Rusch, N. Nikodemus, Hahn, Schick – Schönheim, Gündesli, Ri. Jelacic – Schmitz (71. Thiago), Pascher, Monteiro (90. Lanz).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen SF Bundenthal.