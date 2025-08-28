Derby-Fieber am Felseneck: Während der TuS Hackenheim seinen 5:0-Sieg vergolden möchte, will der FC Schmittweiler-Callbach seine Negativserie gegen die Gastgeber beenden. Und in einem Tor steht ein Sportlicher Leiter zwischen den Pfosten.

Zweimal unterlag der FC Schmittweiler-Callbach in der Landesliga-Vorsaison der SG Meisenheim. In der Vorwoche unterbrachen die Schmittweilerer Fußballer diese Negativserie und punkteten beim 2:2 erstmals. Zweimal verlor der FCS in der vergangenen Spielzeit auch gegen den TuS Hackenheim. „Und natürlich wollen wir auch da nun mal den Spieß umdrehen und gegen die Hackenheimer punkten“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar vor dem Derby am Samstag um 18 Uhr am Hackenheimer Felseneck.

Doch nicht nur die Schmittweilerer landeten zuletzt ein gutes Ergebnis und einen vielversprechenden Start mit sieben Punkten aus vier Partien, auch der TuS ließ mit dem 5:0 über den TSC Zweibrücken aufhorchen. „Ich bin schon seit Wochen von der Energie, die wir auf den Platz bringen können, überzeugt. In diesem Spiel haben wir das beeindruckend hinbekommen. Und nun bin ich total neugierig, ob und wie es uns nun gelingt, nachzulegen“, sagt der Hackenheimer Trainer Tim Hulsey. Yasar war Zeuge der starken TuS-Leistung und ist dementsprechend gewarnt. „Die Hackenheimer sind sehr robust, sehr bissig aufgetreten. Während die Meisenheimer mehr über den spielerischen Ansatz kommen, setzen die Hackenheimer auf ihre Aggressivität. Da müssen wir uns sicher umstellen, aber wir wissen auch, was uns erwartet“, erklärt der Schmittweilerer Coach.

„Den Gefallen, Aurel Rech draußen zu lassen, werden wir den Hackenheimern bestimmt nicht tun.“

Murat Yasar

Für eine Griffigkeit und Galligkeit steht im FCS-Kader allen voran Aurel Rech, der diese Qualitäten bei seinem Saisondebüt gegen die Meisenheimer bereits einbrachte. Und auch gegen die Hackenheimer wird er erste Wahl sein. „Den Gefallen, ihn draußen zu lassen, werden wir den Hackenheimern bestimmt nicht tun. Diese Woche im Training gibt Aurel auch richtig Gas“, lobt Yasar, der damit auf einen gleichen Kader wie zuletzt setzen wird. Weitere Hiobsbotschaften gibt es nicht. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Paul Garlinski in der Innenverteidigung. „Paul ist zu Saisonbeginn von null auf hundert durchgestartet, da müssen wir jetzt von Woche zu Woche schauen, wie er die Einsätze verkraftet“, erklärt Yasar.

Pierre Merkel drängt zurück ins Team

Ein Garlinski in Top-Verfassung wäre Gold wert mit Blick auf die starken Offensivkräfte der Hackenheimer. Niklas Schneider überzeugte beim 5:0, auch Pierre Merkel rückt wieder ins Team. Er hätte schon zuletzt im Notfall spielen können. „Und jetzt sind wir eine Woche weiter“, sagt Hulsey. Zudem stehen Jannik Erbach, Felix Hadamitzky und Leon Baderschneider wieder zur Verfügung. „Wir sind personell nun in einer ganz anderen Lage. Das war ja auch unser Ziel gewesen“, freut sich Hulsey über die vielen Optionen.

Definitiv wird es im Tor einen Wechsel geben. Marc Reekers befindet sich im Urlaub, für ihn feiert Pascal Pies, eigentlich Sportlicher Leiter der Hackenheimer, ein Comeback. „Pascal hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht, wir wussten auch lange um diesen Tag, auf den sich Pascal intensiv vorbereitet hat. Er ist so erfahren und tritt so souverän auf, dass ich mir da keinerlei Sorgen mache“, sagt Hulsey.