Waldalgesheimer verlieren 0:1 Padbergs Ausrutscher entscheidet Nachholspiel Olaf Paare 26.02.2026, 12:13 Uhr

i Pechvogel: Der Waldalgesheimer Justin Padberg rutscht beim einzigen Tor des Spiels aus. Klaus Castor

Am Montag steigt das große Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach. Der Versuch, sich mit einem Erfolgserlebnis gegen die TuS Marienborn Rückenwind dafür zu holen, misslang. Der SVA Waldalgesheim unterlag im Nachholspiel.

Der SV Alemannia Waldalgesheim ist zum Jahresauftakt 2026 ausgerutscht. Und das gleich im doppelten Sinne, denn bei der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die TuS Marienborn fiel das Gegentor des Fußball-Verbandsligisten sehr unglücklich.Justin Padberg, der zuverlässige Innenverteidiger, der nach seinem Wechsel im Sommer 2025 direkt zum Leistungsträger wurde, rutschte in der 33.







