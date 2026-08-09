Trainer und Rückkehrer Ouachchen lobt Spreitzers Entwicklung Olaf Paare 09.08.2026, 11:48 Uhr

i Heimpremiere: Baris Yakut (links) und Amin Ouachchen tigerten gegen den VfR Baumholder sehr engagiert durch ihre Coachingzone. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Fabien Spreitzer ist zurück: Zum dritten Mal schlägt der Vollblutfußballer bei Eintracht Bad Kreuznach auf. Ein langjähriger Weggefährte und sein Schwager geben ihm von der Trainerbank aus volle Rückendeckung. So sieht er selbst sein Comeback.

Dass ein Trainer einen Spieler mit zu seinem neuen Verein nimmt, ist nicht ungewöhnlich. Doch in diesem Fall kennt der Fußballer den neuen Verein schon ein Leben lang. Fabien Spreitzer spielte bereits als 17-Jähriger in der Landesliga für Eintracht Bad Kreuznach.







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