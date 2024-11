Eintracht-Trainerduo gesperrt Oli Holste übernimmt im Derby das Coaching 21.11.2024, 17:25 Uhr

i Nur Zuschauer: Thorsten Effgen und Chris Diedrich sind am Samstag im Derby in Waldalgesheim gesperrt und werden das Spiel von der Tribüne verfolgen. Klaus Castor

Am Samstag ist die Waldalgesheimer Waldstraße mal wieder der Anlaufpunkt für einen Fußball-Leckerbissen. Das Derby und Spitzenspiel der Verbandsliga steht an.

In diesem Derby der Fußball-Verbandsliga steckt aus Trainersicht der Wurm. Im Hinspiel fehlte der Waldalgesheimer Coach Elvir Melunovic aufgrund einer Urlaubsreise, im Rückspiel am Samstag um 15.30 Uhr an der Waldstraße muss nun sein Gegenüber passen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen