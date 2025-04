Der SV Rodenbach hat den Freitagabend als Lieblings-Spieltermin auserkoren. Die nächsten Landesliga-Partien bestreitet er allesamt am Freitag. So auch in dieser Woche. Um 19 Uhr sind die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zu Gast. „Für uns ist das kein Problem. Ich spiele gerne am Freitagabend, dann ist das restliche Wochenende frei“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr.

Ihn und sein Team erwartet wie so oft in dieser Saison eine Partie auf Augenhöhe. „Die Landesliga steht für komische Ergebnisse. Da fragst du dich manches Mal, wie kommt das Resultat zustande, und das trifft auch auf die Rodenbacher zu“, erklärt der Coach, der ergänzt: „Da gilt es, auf sich selbst zu schauen, seine eigenen Stärken zu betonen und auch mal einfache Sachen zu machen.“ Marc Giselbrecht und Benny Schmell fallen aus privaten Gründen aus, Josh Steffen und Benny Hill sind krank. „Es gibt Ausfälle, aber das macht nichts. Wir stellen ein starkes Team, das es zuletzt gut gemacht hat“, sagt Bohr.