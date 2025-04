Eigentlich wollte der VfR Baumholder nicht auf einem potenziellen Abstiegsplatz stehen, wenn am Samstag (17 Uhr) das Auswärtsspiel beim SV Alemannia Waldalgesheim angepfiffen wird. Eigentlich hatten die Westricher vor dem Duell der Oberliga-Absteiger ein Zeichen an die Konkurrenten auf der Kellertreppe der Fußball-Verbandsliga senden wollen. Daraus ist nichts geworden.

Das Neun-Tore-Spektakel gegen den Keller-Kollegen SC Hauenstein kam dazwischen. 4:5 verlor der VfR am vergangenen Wochenende und muss als Fünftletzter (dieser Rang würde Stand jetzt Ende der Saison den Abstieg in die Landesliga bedeuten) bei den Alemannen ran, die von der Rückkehr in die Oberliga träumen. Es gibt leichtere Aufgaben.

„Wir müssen unser Gefahrenradar wieder scharf stellen“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Christian Schübelin hatte zu knabbern an der Pleite gegen Hauenstein. „Diese Niederlage steckt mir und den Jungs noch ganz schön in den Knochen“, gibt der Trainer des VfR Baumholder zu und erzählt: „Man hat das auch im Training gemerkt. Wir haben uns mit der Niederlage so einen Rucksack aufgesetzt.“ Zum ersten Mal hatte der Coach die ganz schwache Seite seiner Mannschaft in aller Schonungslosigkeit kennengelernt. „Für den neutralen Zuschauer war dieses 4:5 natürlich geil, aber es hatte von unserer Seite etwas von Jugendfußball“, sagte Schübelin.

Davon, dass der VfR Baumholder seine Defensivprobleme in den Wochen zuvor in den Griff bekommen zu haben schien, war nichts mehr zu sehen. Schübelin stellte fest: „Wir erkennen nicht rechtzeitig, wenn es gefährlich wird.“ Das sollte der VfR in Waldalgesheim in den Griff bekommen – findet auch Schübelin: „Wir müssen unser Gefahrenradar wieder scharf stellen“, fordert er. Da ist es durchaus problematisch, dass sein Bruder und Innenverteidiger Dominic Schübelin ebenso ausfallen wird wie Ahmad Tajik. Zudem ist der Einsatz von Nico Schulz offen. Elias Ludwig wird wohl in die Innenverteidigung rücken, für weiter vorne stehen Finn Kley und Lucas zur Verfügung.

VfR Baumholder beschwört Erinnerungen an das Pokal-2:0

Wer übrigens glaubt, dass Schübelins Sorgen noch größer sind, weil es am Samstag zum Tabellenzweiten geht, der irrt. „Ich bin sogar ganz froh, dass wir in Waldalgesheim spielen“, verrät der Trainer und erklärt: „Der kleine Platz kommt uns zugute, und die Mannschaft hat dort gute Erfahrungen gemacht.“ Tatsächlich haben die Baumholderer im Verbandspokal in Waldalgesheim 2:0 gewonnen und zu Hause in der Liga 1:1 gespielt. Es scheint so, als würden die Alemannen dem VfR liegen.

Waldalgesheims Trainer Elvir Melunovic weist darauf hin, dass der VfR mehr Tore erzielt hat als sein Team. In der Tat: 49 Baumholderer Treffern stehen „nur“ 42 Waldalgesheimer gegenüber. „Wir können ja tatsächlich aus allen Lagen Tore schießen“, kennt auch Schübelin die positive Seite seines Teams. Doch es gibt auch die andere Wahrheit. Während der der VfR schon 59 Gegentore gefressen hat, ist es extrem schwierig, gegen Waldalgesheim zu netzen. 16 Gegentore haben die Alemannen erst kassiert. Das offene Scheunentor Baumholder trifft also auf die verrammelte Tresortür aus Waldalgesheim.