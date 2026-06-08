Die Klassenzugehörigkeit steht nach dem Abschluss der Aufstiegsspiele nicht mehr automatisch fest. Aufgrund einer Reform werden nun die Gesamtteams einer Klasse vom Spielausschuss auf die einzelnen Staffeln verteilt. Das sorgt für Fragezeichen.
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Nahezu alle Entscheidungen im regionalen Fußball sind gefallen, nun sind die Macher hinter den Kulissen gefordert, um die Klassen passgenau einzuteilen.Ganz oben fehlt noch Gewissheit, allerdings löst die Aufstiegsfrage des FK Pirmasens keinen Schneeballeffekt aus.