Nur wenige Minuten fehlen zum ersten Punkt

So nahe dran am ersten Punktgewinn in dieser Saison waren die Landesliga-Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach selten. Sie unterlagen durch ein spätes Gegentor dem SV Nanzdietschweiler mit 0:1 (0:0).

„Wenn du da stehst, wo wir stehen, dann verlierst du eben ein solches Spiel, anstatt auch mal ein Erfolgserlebnis zu landen“, sagte SG-Trainer Jens Wückert, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft einverstanden war. Er erläuterte: „Es gab vor dem Spiel zwei Möglichkeiten. Wir hätten uns nach einigen Ausfällen sagen können, wir haben eh keine Chance, oder wir wehren uns und versuchen alles, um zu punkten. Die Mannschaft hat sich für die zweite Variante entschieden. Das hat mir gefallen“, sagte Wückert.

Michael Komarow feiert Comeback

So gab es auch durchaus Möglichkeiten für die Kirner, in Führung zu gehen. Vor allem Jonas Schmitz hatte einen Treffer auf dem Fuß, vergab aber mehrfach in aussichtsreicher Situation. „Er hat das trotzdem gut gemacht, sich die Chancen erarbeitet“, sagte Wückert. Schmitz ist ein Gewinner der Vorbereitung, in der er sich ins Team spielte. Er stürmte neben Nils Pascher, der nach einer langen beruflichen Auszeit im Herbst wieder zur Verfügung stand. Auch Michael Komarow lief erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder auf. „Das war eigentlich gar nicht geplant nach seiner langen Verletzung, aber er musste ran, und er hat das, solange die Füße ihn trugen, auch gut gemacht“, sagte Wückert, der auf die kurzfristigen Ausfälle von Nick Nikodemus, Rico Jelacic, Deniz Gündesli und Ricardo Schönheim hatte reagieren müssen. Zudem fehlten Achille Ebongue (gesperrt) und Felix Schuff (berufliche Gründe).

Den Siegtreffer der Gäste markierte Janis Früchtl in der 82. Minute. „Der war richtig gut herausgespielt von den Gästen“, sagte Wückert anerkennend.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner – Rusch, Lanz, Hahn, Schick – Thiago – Monteiro, Komarow (50. Mitchell) – Ro. Jelacic, Pascher (74. Altmaier), Schmitz.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.15 Uhr, beim TuS Hohenecken.