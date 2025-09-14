Der Spitzenreiter der Verbandsliga, der TuS Mechtersheim, musste viel Einsatz und Cleverness aufbieten, um bei Aufsteiger SG Hüffelsheim zu bestehen. 400 Zuschauer sahen ein starkes Spiel.

Die SG Hüffelsheim hatte den Vergleich mit dem TuS Mechtersheim, dem Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga, zur Standortbestimmung ausgerufen. Viel fehlte nicht für eine Überraschung, doch am Ende siegte der effizientere Spitzenreiter vor 400 Zuschauern am Palmenstein mit 2:1 (2:0).

„Bei mir überwiegt der Stolz, weil wir gezeigt haben, dass wir ins obere Regal der Verbandsliga gehören“, erklärte SVA-Trainer André Weingärtner und ergänzte: „Leider hat in der ersten Hälfte ein Wimpernschlag gefehlt, und in der zweiten Hälfte, als wir die Mechtersheimer am Haken hatten, haben wir nicht zugeschnappt und das durchaus verdiente 2:2 gemacht.“

Die Hüffelsheimer schafften es, in einem mitreißenden und hochklassigen Spiel definitiv zu kaschieren, wer in diesem Aufeinandertreffen der Spitzenreiter ist. Mit vielen guten spielerischen Aktionen (Tim Müller, Cedric Lind) boten sie Paroli, auch wenn die Mannschaft längst nicht alles richtig machte. Dazu gehörte einmal mehr die Chancenverwertung. Die Hüffelsheimer hatten in ihrer besten Phase in Hälfte eins drei richtig gute Gelegenheiten durch Simon Scherer (14.), Tim Krafft (16.) und Tim Reidenbach (24.), doch jeweils rettete der beste Mechtersheimer, Torwart Sören Pätzold, glänzend. „Trotz der Möglichkeiten hat mir auf einigen Positionen Mut gefehlt, da hätten wir noch häufiger über die Außenpositionen durchstoßen müssen“, analysierte Weingärtner.

Es kam wie so oft im Fußball: Die einen nutzen ihre dicken Chancen nicht, die anderen führen plötzlich. Nach einem unglücklichen Zusammenprall von Nik Rosenbaum und Nico Pantano gab es etwas überraschend einen Freistoß für die Gäste. Den feuerte Daniel Evrard in die Mauer, von einem Hüffelsheimer Bein wurde der Ball abgefälscht und trudelte ins Tor (38.). Nur drei Minuten später vernaschte Can Güney seinen Gegenspieler Krafft und schoss aus spitzem Winkel ein – erneut abgefälscht.

Scherer drückt Reidenbach-Flanke ein

„Wir haben eine Reaktion gezeigt“, freute sich Weingärtner, dass der unerwartete Rückschlag sein Team nicht zurückwarf. Aus der zehnminütigen Überzahl zu Beginn der zweiten Hälfte (Zeitstrafe für Günay) zogen die Hüffelsheimer noch keinen Vorteil, doch sie schafften es, nach und nach den Druck zu erhöhen und die müder werdenden Gäste vor Schwierigkeiten zu stellen. Nach einem Ballverlust von Marcel Bormeth schalteten die Gastgeber schnell um, Reidenbach schloss nicht ab, sondern legte geschickt quer auf Scherer, der den Ball zum 1:2 nur noch eindrücken musste (71.). Zwei Minuten später versuchte es Reidenbach aus der Halbdistanz, doch Pätzold zeigte die beste seiner vielen Paraden. Vier Minuten später rutschte Krafft an einer Flanke von Christian Hahn vorbei. Hahn agierte dieses Mal als Joker unglücklich, hatte einige Ballverluste zu verzeichnen. „Er hatte die ganze Woche Spätschicht“, nannte Weingärtner einen Grund dafür.

Der Coach bilanzierte: „Wir haben vieles richtig gemacht, aber die Lernphase hält an. Denn einen solchen Gegner hatten wir noch nicht.“ Weingärtner meinte damit nicht nur die spielerische Qualität der Mechtersheimer, sondern auch die Ansprache des Kontrahenten. „Wenn du 90 Minuten lang als asozial bezeichnet wirst, wird das irgendwie meiner Mannschaft und unserer Spielweise nicht gerecht“, wunderte sich Weingärtner über die Umgangsformen des Gastes.

Turbulent ging es auch in der Pause zu. Zunächst strömten zahlreiche Fans der Gäste auf den Platz und klatschten ihre Spieler ab. Dann kündigte der TuS-Mannschaftsverantwortliche Heiko Magin an, die Polizei zu rufen, weil ein Hüffelsheimer Zuschauer im Kabinengang einen Spieler der Mechtersheimer getreten haben soll. Der Fan gab jedoch an, dass der Spieler ihm unglücklich in die Füße gelaufen sei.

SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Hermann, Scheick – Krafft (78. Frisch), Müller (59. Schmidt), Rosenbaum, Balzer (46. Hahn) – Lind (59. El-Haiwan) – Reidenbach, Scherer.

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, bei Basara Mainz.